Diyabetin zararını görün!

DİYABET, toplumda daha çok 'şeker hastalığı' olarak biliniyor. Ağız kuruluğu, ani açlık, tatlı yeme isteği gibi şikayetlerle kendisini gösteriyor. Dünyada en fazla ölüme neden olan hastalıklar arasında dördüncü sırada bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre ölümlerin yüzde 71'i diyabet, kanser, kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle oluyor. Sağlığı ciddi anlamda tehdit eden bir hastalık olan diyabet, vücuttaki tüm dokuları ve organları etkiliyor. Tahrip edici bir hastalık olduğundan tanı ve tedavisinde geç kalınmaması gerekiyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Rüştü Serter, diyabetin göz, böbrek, kalp ve sinir sistemine zarar verdiğine değiniyor. Diyabetin neden olduğu hastalıkları ve korunma yöntemlerini sıralıyor...
KALP HASTALIKLARI: Diyabetin yol açtığı kalbi besleyen koroner damarlardaki olaylar en çok ölüme yol açan sebeplerin başında geliyor. Kalpte Enfarktüs, yani kalbi besleyen atardamarın tıkanması sonucu gelişen doku ölümü, kalp krizi, kalp yetmezliği bunların başlıcalarını oluşturuyor. Üstelik diyabet hastalarında risk, 2-4 kat daha fazla oluyor.
DAMAR HASTALIKLARI: Diyabet hastalarının kötü kolesterolünde artış oluyor ve yüksek şekerle birlikte damar sertliği meydana geliyor. Bu da hipertansiyona, beyin damarlarında kanama veya tıkanma sonucu inmeye, bacak damarlarında tıkanma sonucu ayakta yaralara, cinsel sorunlara yol açıyor.
BÖBREK YETMEZLİĞİ: Diyabet böbreklerdeki kılcal damarlarda bozukluklarla başlayıp ürede yükselme ile böbrek yetmezliğine kadar giden hastalıklara yol açıyor. Diyalizin en önemli sebeplerini diyabet ve hipertansiyon oluşturuyor. Bu nedenle diyabet hastalarının böbrek fonksiyonlarının düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.
SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI: Diyabetik nöropatide el ve ayaklarda yanma, uyuşma, duyu kaybı görülüyor. Erken teşhis ve tedavi, yaşam süresi ile kalitesini artırıyor.
GÖRME KAYBI: GÖZÜN damarlarında ve retinada bozukluklara yol açıyor. Dünyada körlüğe en çok neden olan rahatsızlıkların başında geliyor. Körlük genellikle geç dönemde gelişiyor. Diyabetin gözde yaptığı hasar çok önceleri başlıyor ve ancak muayenede tespit ediliyor. Bu sebeple diyabet hastalarında düzenli göz dibi kontrolleri yapılması gerekiyor.
ZAYIFLAYIN DÜZENLİ UYUYUN
Posalı gıdalar tüketin.
Sağlıklı ve dengeli beslenin.
Düzenli spor ve egzersiz yapın.
Fazla kilolardan kurtulun.
Bebekleri, en az 6 ay emzirin.
Katı yağlardan uzak durun.
Kırmızı et tüketimini azaltın.
Az karbonhidrat tüketin.
Düzenli uyuyun.
NELER YEMELİ?
Tarçın
Zerdeçal
Soğan
Sarımsak
Ceviz
Lahana
Greyfurt
Zeytinyağı
Çörek otu
KALP HASTALIKLARI: Diyabetin yol açtığı kalbi besleyen koroner damarlardaki olaylar en çok ölüme yol açan sebeplerin başında geliyor. Kalpte Enfarktüs, yani kalbi besleyen atardamarın tıkanması sonucu gelişen doku ölümü, kalp krizi, kalp yetmezliği bunların başlıcalarını oluşturuyor. Üstelik diyabet hastalarında risk, 2-4 kat daha fazla oluyor.
DAMAR HASTALIKLARI: Diyabet hastalarının kötü kolesterolünde artış oluyor ve yüksek şekerle birlikte damar sertliği meydana geliyor. Bu da hipertansiyona, beyin damarlarında kanama veya tıkanma sonucu inmeye, bacak damarlarında tıkanma sonucu ayakta yaralara, cinsel sorunlara yol açıyor.
BÖBREK YETMEZLİĞİ: Diyabet böbreklerdeki kılcal damarlarda bozukluklarla başlayıp ürede yükselme ile böbrek yetmezliğine kadar giden hastalıklara yol açıyor. Diyalizin en önemli sebeplerini diyabet ve hipertansiyon oluşturuyor. Bu nedenle diyabet hastalarının böbrek fonksiyonlarının düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.
SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI: Diyabetik nöropatide el ve ayaklarda yanma, uyuşma, duyu kaybı görülüyor. Erken teşhis ve tedavi, yaşam süresi ile kalitesini artırıyor.
GÖRME KAYBI: GÖZÜN damarlarında ve retinada bozukluklara yol açıyor. Dünyada körlüğe en çok neden olan rahatsızlıkların başında geliyor. Körlük genellikle geç dönemde gelişiyor. Diyabetin gözde yaptığı hasar çok önceleri başlıyor ve ancak muayenede tespit ediliyor. Bu sebeple diyabet hastalarında düzenli göz dibi kontrolleri yapılması gerekiyor.
ZAYIFLAYIN DÜZENLİ UYUYUN
Posalı gıdalar tüketin.
Sağlıklı ve dengeli beslenin.
Düzenli spor ve egzersiz yapın.
Fazla kilolardan kurtulun.
Bebekleri, en az 6 ay emzirin.
Katı yağlardan uzak durun.
Kırmızı et tüketimini azaltın.
Az karbonhidrat tüketin.
Düzenli uyuyun.
NELER YEMELİ?
Tarçın
Zerdeçal
Soğan
Sarımsak
Ceviz
Lahana
Greyfurt
Zeytinyağı
Çörek otu
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