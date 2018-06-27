Kanser dişleri döker

Çağın vebası kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Önlenemez bir hızla artan bu hastalık, artık neredeyse her eve giriyor. Erken teşhis ve tedavinin umut olduğu kanserde, kimi zaman can kayıpları da yaşanabiliyor. Bu nedenle kanserin evresi ve uygulanan tedavi yöntemi büyük önem taşıyor. Kanser tedavisinde uygulanan kemoterapi ve radyoterapi minumum da olsa hastalıklı hücrelerle birlikte sağlıklı dokulara zarar verebiliyor. Bağışıklık sisteminin zayıflaması, ağız dokusunu da etkiliyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Ağız Diş Sağlığı, Periodontoloji Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Noyan, kanser tedavisine başlamadan önce diş doktoruna giderek gerekli kontrollerin yapılmasını öneriyor. Bu kontroller, hem kanser tedavisindeki başarıyı, hem de ağız içi komplikasyonları önlüyor. Hayat kalitesini artırıyor.
AĞIZ YARALARI ARTAR
Kanser tedavisinde uygulanan kemoterapi, bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Ağızdaki dokuları etkiliyor. Bununla birlikte tükürük akışı da azalıyor. Tükürüğün koruyucu etkisinin ortadan kalkması nedeniyle ağız yaraları ortaya çıkıyor. Ağız yaraları, virüs, mantar ve bakterilerin vücuda giriş kapısı görevini üstlendiği için de hem ağız içi hem de tüm sistem enfeksiyonlara açık hale geliyor. Dolayısıyla kanserin yarattığı sıkıntıların dışında beden sağlığını etkileyen problemler ortaya çıkabiliyor.
TEDAVİ YAPILAMAZ
Diş tedavilerinin kemoterapiden önce uygulanması gerekiyor. Çünkü kanser tedavisine başlandıktan sonra ağız içine yönelik herhangi bir tedavi şansı bulunmuyor. Prof. Dr. Ülkü Noyan, "Diş ve ağız tedavisi, kanser tedavisiyle eş zamanlı yapılamıyor. Mutlaka öncesinde yapılması gerekiyor. Bununla birlikte, öncesinde yapılan işlemlerle hem kanser tedavisinin genel başarısına katkı sağlanabiliyor, hem de olası ağız içi komplikasyonların önüne geçilerek hastanın hayat kalitesi ciddi oranda artırabilir" bilgisini veriyor.
ÇÜRÜĞE NEDEN OLUR
KANSER tedavisi sonrasında da ağız ve diş sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle baş boyun bölgesine yapılan radyoterapi, çürük oluşumuna neden oluyor. Ortaya çıkabilen enfeksiyonun genel sağlığı da etkilediğini hatırlatan Prof. Dr. Ülkü Noyan, diş çekimi, Ortodontik tedaviler ve implant uygulamalarının kanser tedavisinden 1-1.5 yıl sonra yapılabileceğini söylüyor.
BU ÖNERİLERE KULAK VERIN
Ağız hijyeni sağlanmalı ve kişiye özel ağız hijyeni yöntemi belirlenmeli.
Enfeksiyon odağı olabilecek diş, diş eti tedavileri tamamlanmalı.
Uygun olmayan dolgu ve protezler değiştirilmeli.
Keskin kenarlara sahip dişler ve restorasyonlar düzeltilmeli.
Ümitsiz dişler çekilmeli.
Çürükleri önlemek için dişlere flor uygulanmalı, Ortodontik teda- vi sona erdirilmeli
BOL SU İÇİN TUZLU YEMEYİN
KEMOTERAPi veya radyoterapi,diş sağlığını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, bu süreçte dişleri korumak için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:
YUMUŞAK DIŞ FIRÇASI: Hastaların mutlaka yumuşak bir diş fırçası tercih etmesi gerekiyor.
GARGARA YAPIN: Kan değeri düşük olan hastalar, dişlerini fırçaladığında kanama oluşabiliyor. Bunun için gargara yapılması öneriliyor.
AĞIZ NEMLİ TUTULMALI: Ağız kuruluğu engellemek için sık sık ama yavaş yavaş su içmek ve besinleri su ile birlikte almak, tükürük salgısını artırmak için şekersiz sakız çiğnemek yarar sağlıyor.
TUZLU VE SICAK YİYECEKLERE DİKKAT: Ağız dokularının tahriş olmaması için sarımsak, soğan, baharatlı, tuzlu, sıcak yiyecek ve içecekleri tüketmemek gerekiyor.
PROTEZLERİN KULLANIMI: Yüksek doz kemoterapi ve radyoterapi tedavisinden sonra 3 hafta protezler yalnızca yemek sırasında kullanılmalı.
BUZ UYGULAMASI YAPILMALI: İlacın ağız dokusuna ulaşmasını azaltacağı için kemoterapi almadan önce ve verildikten 1 saat sonra buz kalıpları emilerek ağız dokuları korunmalı.
AĞIZ YARALARI ARTAR
Kanser tedavisinde uygulanan kemoterapi, bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Ağızdaki dokuları etkiliyor. Bununla birlikte tükürük akışı da azalıyor. Tükürüğün koruyucu etkisinin ortadan kalkması nedeniyle ağız yaraları ortaya çıkıyor. Ağız yaraları, virüs, mantar ve bakterilerin vücuda giriş kapısı görevini üstlendiği için de hem ağız içi hem de tüm sistem enfeksiyonlara açık hale geliyor. Dolayısıyla kanserin yarattığı sıkıntıların dışında beden sağlığını etkileyen problemler ortaya çıkabiliyor.
TEDAVİ YAPILAMAZ
Diş tedavilerinin kemoterapiden önce uygulanması gerekiyor. Çünkü kanser tedavisine başlandıktan sonra ağız içine yönelik herhangi bir tedavi şansı bulunmuyor. Prof. Dr. Ülkü Noyan, "Diş ve ağız tedavisi, kanser tedavisiyle eş zamanlı yapılamıyor. Mutlaka öncesinde yapılması gerekiyor. Bununla birlikte, öncesinde yapılan işlemlerle hem kanser tedavisinin genel başarısına katkı sağlanabiliyor, hem de olası ağız içi komplikasyonların önüne geçilerek hastanın hayat kalitesi ciddi oranda artırabilir" bilgisini veriyor.
ÇÜRÜĞE NEDEN OLUR
KANSER tedavisi sonrasında da ağız ve diş sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle baş boyun bölgesine yapılan radyoterapi, çürük oluşumuna neden oluyor. Ortaya çıkabilen enfeksiyonun genel sağlığı da etkilediğini hatırlatan Prof. Dr. Ülkü Noyan, diş çekimi, Ortodontik tedaviler ve implant uygulamalarının kanser tedavisinden 1-1.5 yıl sonra yapılabileceğini söylüyor.
BU ÖNERİLERE KULAK VERIN
Ağız hijyeni sağlanmalı ve kişiye özel ağız hijyeni yöntemi belirlenmeli.
Enfeksiyon odağı olabilecek diş, diş eti tedavileri tamamlanmalı.
Uygun olmayan dolgu ve protezler değiştirilmeli.
Keskin kenarlara sahip dişler ve restorasyonlar düzeltilmeli.
Ümitsiz dişler çekilmeli.
Çürükleri önlemek için dişlere flor uygulanmalı, Ortodontik teda- vi sona erdirilmeli
BOL SU İÇİN TUZLU YEMEYİN
KEMOTERAPi veya radyoterapi,diş sağlığını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, bu süreçte dişleri korumak için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:
YUMUŞAK DIŞ FIRÇASI: Hastaların mutlaka yumuşak bir diş fırçası tercih etmesi gerekiyor.
GARGARA YAPIN: Kan değeri düşük olan hastalar, dişlerini fırçaladığında kanama oluşabiliyor. Bunun için gargara yapılması öneriliyor.
AĞIZ NEMLİ TUTULMALI: Ağız kuruluğu engellemek için sık sık ama yavaş yavaş su içmek ve besinleri su ile birlikte almak, tükürük salgısını artırmak için şekersiz sakız çiğnemek yarar sağlıyor.
TUZLU VE SICAK YİYECEKLERE DİKKAT: Ağız dokularının tahriş olmaması için sarımsak, soğan, baharatlı, tuzlu, sıcak yiyecek ve içecekleri tüketmemek gerekiyor.
PROTEZLERİN KULLANIMI: Yüksek doz kemoterapi ve radyoterapi tedavisinden sonra 3 hafta protezler yalnızca yemek sırasında kullanılmalı.
BUZ UYGULAMASI YAPILMALI: İlacın ağız dokusuna ulaşmasını azaltacağı için kemoterapi almadan önce ve verildikten 1 saat sonra buz kalıpları emilerek ağız dokuları korunmalı.
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