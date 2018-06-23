Şakaya bak!

Muğla'da yaşanan nikah skandalı, kimseye ders olmadı! Tokat'ta nikah sırasında damada yapılan şaka, memuru kızdırdı! Dün yaşanan olayda, Merve Gülsün ile Bilal Koçer çifti, beraberliklerini nikah masasına taşıdı. Merve Gülsün, en mutlu günlerinde damada doğum günü sürprizi hazırladı. Nikah kıyıldığı sırada bir akrabalarının pasta getirmesi planlandı. Nikâh memurunun, "Bu nikahın kıyılmasında hiç bir engel görülmemiştir" dediği anda salona giren akrabanın 'İtirazım var' sözü, ortalığı karıştırdı! Nikâh memuru, 'Bu nikah kıyılamaz' diyerek defteri kapattı! Akrabasının şakası yüzünden nikahı iptal edilmek üzere olan Gülsün, ne yapacağını şaşırdı! Memur güçlükle ikna edilince, olay tatlıya bağlandı. Nikahın ardından pastalarını üfleyen Koçer çifti, çok mutlu olduklarını anlattı. Nikah memuru Fikret Eşat, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek, "Sürprizden haberimiz yoktu. Hakikaten bir mani olduğunu algıladık" açıklamasını yaptı.
Eşine sürpriz yapmak isteyen Merve Gülsün, akrabasının şakası karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Merve Gülsün'ün planını değiştirip çifte hayatının şokunu yaşatan akraba, ortalığı karıştırdı.
Eşine sürpriz yapmak isteyen Merve Gülsün, akrabasının şakası karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Merve Gülsün'ün planını değiştirip çifte hayatının şokunu yaşatan akraba, ortalığı karıştırdı.
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