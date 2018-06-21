Kokulu arama

Ağrı'da bayramın birinci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor. Gönüllülerden oluşan 250 kişilik grup ile AFAD ve Jandarma ekibi de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kızının bulunması için çaba gösteren ekiplere teşekkür eden Leyla'nın babası Nihat Aydemir, "Benim çocuğum bence kaçırıldı. Çocuğum daha yemek yiyemiyor. Süt içiyor" diyerek gözyaşı döktü. Leyla için köyde tüm metruk binalar kontrol edildi. Ayrıca civarda bulunan kuyularda da çalışmalar tamamlandı. Son olarak Ankara Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel 2 arama köpeği de bölgeye geldi. Koku molekülleriyle iz takibi yaparak insan bulma özelliği olan köpekler civarda çalışmalara başlatıldı.
FURKAN NEHRİ-RECEP ÇİRİK
FURKAN NEHRİ-RECEP ÇİRİK
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