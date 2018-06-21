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'da korkutan

'nden alınan bilgilere göre Yeşilpınar/Hekimhan'da saat 03:33'te bir meydana geldi.

Malatyada korkutan deprem

ve Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre 'da merkez üssü Yeşilpınar / Hekimhan ilçesi olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 03:33'te meydana gelen depremin yerin 3.4 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı. Deprem kentin diğer ilçelerinde de hissedildi. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 03:56
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