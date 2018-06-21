Boşanma mobeli

İsveçli model Tove Kristina Johansen, fotoğrafları ile dünyaca ünlü Elle, Marie Claire isimli dergilerin kapaklarını süsledi. 1997 yılında AFM Sinemaları'nın eski veliahdı M. Berent Akdemir ile başlayan ilişkisi evliliğe doğru ilerledi. Çift, 2002 yılında evlenince Johansen, modellik kariyerine son verdi. Ancak M. Berent Akdemir, 21 yıllık eşinden boşanmak istedi. Boşanma davası 3 yıldır sürerken ara kararını açıklayan mahkeme Akdemir'in eşine 5 bin lira nafaka ödemesine hükmetti. Davada Akdemir'in çalkantılı aşk hayatı da gündeme geldi! Johansen, Akdemir'in eski Türkiye Güzeli Sinem Güven ile aşk yaşadığı, Çeşme'de tatil yaptığını söyledi. Tam 2 milyon lira tazminat istedi. Kocasının yaşadığı ilişkilere dair fotoğrafları ve gazete haberlerini de mahkemeye delil olarak verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Tove Kristina Johansen
M. Berent Akdemir
Ali OKTAY
Tove Kristina Johansen
M. Berent Akdemir
Ali OKTAY
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