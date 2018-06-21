;
Yol Durumu
  1. Öz vahşet!
  2. Kara çarşamba!

mobeli

İşadamı M. , eşi manken ’dan kararı aldı. Ancak ihanete uğradığını belirten Johansen, işadamına 2 milyon liralık tazminat davası açtı...

Boşanma mobeli
İsveçli model Tove Kristina Johansen, fotoğrafları ile dünyaca ünlü Elle, isimli dergilerin kapaklarını süsledi. 1997 yılında AFM Sinemaları'nın eski veliahdı M. ile başlayan ilişkisi evliliğe doğru ilerledi. Çift, 2002 yılında evlenince Johansen, modellik kariyerine son verdi. Ancak M. Berent Akdemir, 21 yıllık eşinden k istedi. Boşanma davası 3 yıldır sürerken ara kararını açıklayan mahkeme Akdemir'in eşine 5 bin lira nafaka ödemesine hükmetti. Davada Akdemir'in çalkantılı aşk hayatı da gündeme geldi! Johansen, Akdemir'in eski Türkiye Güzeli Sinem Güven ile aşk yaşadığı, Çeşme'de tatil yaptığını söyledi. Tam 2 milyon lira tazminat istedi. Kocasının yaşadığı ilişkilere dair fotoğrafları ve gazete haberlerini de mahkemeye delil olarak verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.


Tove Kristina Johansen


M. Berent Akdemir

Ali OKTAY
Etiketler: , , ,
  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar