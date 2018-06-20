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içemeyen yesin!

Su içemeyen elma yesin!
Su, insan yaşamında hayati bir önem taşıyor. Hastane Derindere İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, yorgunluk, kızarık cilt, yüksek nabız sayısı gibi şikayetlerin suzluğa bağlı oluştuğunu söylüyor. Yenilen besinler de vücut su ihtiyacını karşılayabiliyor. Vücut, su ihtiyaçlarının yüzde 20'sini yediği besinlerden karşılıyor. nın % 84'ü, muzun % 74'ü, brokolinin % 91'i sudur. Yine sade bir simidin yüzde 30'u sudan oluşuyor.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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