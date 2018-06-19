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de bunu yapan işçiler tazminatsız kovulabilir

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte milyonlarca işçi de planı yapmaya başladı. Yıllık izin uygulaması ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler sonucu ücretli izin kullanırken başka işte çalışanlar hem işinden atılma hem de işverene izin ücretini geri ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. İşte yıllık izin kullanımı konusunda işçilerin bilmesi gerekenler...

Yıllık izinde bunu yapan işçiler tazminatsız kovulabilir

Okullar kapandı, yaz geldi, şimdi izin kullanma zamanı. Şu sıralar çalışanlar ne zaman ve kaç gün izne çıkacaklarını düşünüyorlar. Bir kısım çalışan ise çoktan yıllık ücretli izne çıktı bile.

Milliyet yazarı Cem Kılıç 'İzin hakkında bilmek istediğiniz her şey' başlıklı yazısında ücretli izinlere dair şunları dile getirdi:

Yıllık ücretli izin çalışanlar için vazgeçilemez önemli bir hak. Ayrıca bu hak Anayasal bir hak. Çalışanlar bu haktan kendi istekleriyle bile vazgeçemezler. alan işçi izin süresince başka bir işte de çalışamaz. Eğer çalışmaya ihtiyacı olsa bile bu dönemde sigortalı veya sigortasız (kayıtdışı) başka bir işverende başka bir işyerinde çalışan işçi asıl işvereni bu durumu fark ettiğinde, hem işinden olabilir hem de işvereni ona ödediği izin ücretini geri isteyebilir.

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  • 19 Haziran 2018, Salı 12:20
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