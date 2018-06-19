Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın cumartesiye kadar yer yer etkili olurken pazar gününden sonra yurdu terk etmeye başlayacağı belirtildi.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Etiketler: Hava durumu , İstanbul , Meteoroloji , İç Anadolu , Doğu Anadolu , Bursa , Çanakkale , Diyarbakır , Erzurum , Samsun , Balıkesir , akdeniz , Karadeniz , sağanak ve gök gürültülü sağanak
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