Tacize tokat!

Metroda tacize uğrayan genç kadın neye uğradığını şaşırdı. Polis tarafından yakalanan şüpheliye saldırdı. Olay geçtiğimiz günler İstanbul Taksim'de yaşandı. Taksim Metrosu'ndan çıkan 28 yaşındaki D.İ. bir kişinin tacizine uğradı. Şoka giren genç kadın çığlık attı. Çevdekilerden yardım istedi. Kalabalığı fırsat bilen şüpheli ise metrodan çıkarak gezi parkına doğru kaçmaya başladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Taksim Metrosu'nda yaşanan olayda kadının çığlık seslerini duyan güven timleri olay yerine gitti. Kadın, taciz edildiğini ve sapığın daha sonra koşarak uzaklaştığını belirtmesi üzerine ekipler kaçan zanlının peşine düştü. Tacizci kısa sürede yakalanarak karakola götürüldü. Bu sırada mağdur kadının tacizcisini tokatlaması, kameralara yansıdı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
İstanbul Taksim'de 28 yaşındaki D.İ. tacize uğradı. Güven timleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Genç kadın sapığı tokatladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Taksim Metrosu'nda yaşanan olayda kadının çığlık seslerini duyan güven timleri olay yerine gitti. Kadın, taciz edildiğini ve sapığın daha sonra koşarak uzaklaştığını belirtmesi üzerine ekipler kaçan zanlının peşine düştü. Tacizci kısa sürede yakalanarak karakola götürüldü. Bu sırada mağdur kadının tacizcisini tokatlaması, kameralara yansıdı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
İstanbul Taksim'de 28 yaşındaki D.İ. tacize uğradı. Güven timleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Genç kadın sapığı tokatladı.
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