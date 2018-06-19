Bursluluk sınav sonucu açıklandı mı? 2018 İOKBS sonuç öğrenme ekranı girişi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve alt gelir grubuna mensup ailenin çocuklarının girdiği bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu binlerce öğrencinin gündeminde. Eski adıyla PYBS olan bu sene ilk kez İOKBS adıyla yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları 18 Temmuz Çarşamba günü online olarak açıklanacak.

Bursluluk sınav sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı sorusunun cevabı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfasında. Eski ismi PYBS olan bu seneki adıyla İOKBS bursluluk sınav sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin katıldığı İOKBS sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Bir an önce MEB'in sonuç sayfasına erişmek isteyen aileler heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 03 Haziran 2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinde erişime açılacak.

İOKBS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

​ 2017 - 2018 eğitim yılı içinde MEB tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinde ilan edilecek. Sonuçlar adreslere posta yoluyla gönderilmeyecek ve bu iki site dışında hiç bir yerden açıklanmayacak.

2018 İOKBS Burs Ücreti Ne Kadar Oldu: Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. Yıllara göre İOKBS burs ücretini inceleyelim:

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

İOKBS BURSLARI NE ZAMAN VERİLECEK

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Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e - Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir. Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18. Maddesine göre yapılacaktır.

BURSLULUK SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

(-) Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

(-) Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,

(-) Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

(-) Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

(-) Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

(-) Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

(-) Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

(-) Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

(-) Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması,