İstanbul'da her yıl ortalama 75 bin 250 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Buna göre Büyük Şehir Belediyesi, mezar yeri sıkıntısı olabileceğini belirtti. Şu anda sadece 177 bin boş mezar kaldığı, 2.5 yıl sonra yeni yer bulunmasının zorunlu olduğu kaydedildi. Aşiyan, Edirnekapı, Karacaahmet ve Zincirlikuyu gibi mezarlıkların doluluk oranı ise yüzde 100'e yaklaştı. Zincirlikuyu'da defnedilecek cenaze için 6 bin lira, hayatta olan kişinin boş mezar yeri talep etmesi durumunda 25 bin lira ücret alınıyor. İstanbul'da 497'si Müslümanlar 67'si gayrimüslimler için olmak üzere 564 mezarlık bulunuyor.
Boş mezar kalmadı
Etiketler: İstanbul , Zincirlikuyu
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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