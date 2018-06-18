Yargıtay, emsal bir karara imza attı. Genç bir kadın, kapıcı eşinin kendisine hakaret ettiğini söyleyerek boşanma davası açtı. Kapıcılık yapan koca da eşinin işinden dolayı kendisini sürekli aşağıladığını anlattı. Mahkeme, kadının açtığı davayı kabul edip, kocanın tazminat ödemesi yönünde karar aldı. Kapıcı koca karara itiraz edince dosya Yargıtay'a taşındı. Mahkemenin kararını bozan daire, tarafların eşit kusurlu olduğunu ve bu nedenle tazminat kararının yerinde bulunmadığını vurguladı. Eşini işinden dolayı aşağılayan kadına tazminat ödenmeyeceği açıklandı.
Kocasının işini beğenmeyen kadın yandı
Etiketler: Yargıtay
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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