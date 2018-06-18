;
Yol Durumu
  1. Güzellik, olmazsa olmazım

Aksayan seferleri başladı

su'nda yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Enerji kesintisi nedeniyle sabah saatlerinde Yenikapı-Vezneciler metrosu hizmete açılamamıştı. Saat 7.30 civarında yapılan açıklama ile arızanın giderildiği ve seferlere yeniden başlandığı duyuruldu.

Aksayan metro seferleri başladı

'da seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı.

Yenikapı ve Vezneciler İstasyonları yaşanan" enerji kesintisi sebebiyle işletmeye açılmadı. Seferler 1 buçuk saat süren çalışmanın ardından 07.30 sıralarında hizmete açıldı. İstanbul Metrosu'nun Twitter hesabından yapılan son açıklamada, "Sayın Yolcularımız; M2 hattında enerji arızası giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar..." denildi.

METRO SEFERLERİNDEKİ AKSAMA DUYURULMUŞTU

Metro İstanbul'un Twitter hesabundan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, Enerji kesintisi nedeniyle, Yenikapı - Vezneciler İstasyonları saat 06:00 itibari ile İşletmeye açılamayacak olup; işletmemiz Şişhane - Yenikapı arasında otobüsleri ile yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler: , ,
  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 07:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar