Aksayan metro seferleri başladı

İstanbul'da metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı.

Yenikapı ve Vezneciler İstasyonları yaşanan" enerji kesintisi sebebiyle işletmeye açılmadı. Seferler 1 buçuk saat süren çalışmanın ardından 07.30 sıralarında hizmete açıldı. İstanbul Metrosu'nun Twitter hesabından yapılan son açıklamada, "Sayın Yolcularımız; M2 hattında enerji arızası giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar..." denildi.

METRO SEFERLERİNDEKİ AKSAMA DUYURULMUŞTU

Metro İstanbul'un Twitter hesabundan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, Enerji kesintisi nedeniyle, Yenikapı - Vezneciler İstasyonları saat 06:00 itibari ile İşletmeye açılamayacak olup; işletmemiz Şişhane - Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.