İstanbul Kadıköy'de bir köpeğe uygulanan şiddet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir köpek binanın girişine girerek yatıyor. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi de içeri girerek köpeğe defalarca vuruyor, ardından da sürükleyerek dışarıya atıyor.
Elleriniz kırılsın
Etiketler: İstanbul Kadıköy , İstanbul
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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