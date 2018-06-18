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Elleriniz kırılsın

Elleriniz kırılsın
'de bir köpeğe uygulanan şiddet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir köpek binanın girişine girerek yatıyor. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi de içeri girerek köpeğe defalarca vuruyor, ardından da sürükleyerek dışarıya atıyor.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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