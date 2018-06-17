Yaşam tecrübesi!

Balayı kabusa döndü. Yaşam koçu, sandaletle girmek istediği gece kulübünde dövüldü. Olay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana geldi. Yaşam koçu İlter Faik Kaya, Girne'de eşi Nesrin Kaya ile birlikte eğlenmek için ünlü bir gece kulübüne gitti. Güvenlik görevlileri, sandaletle içeri girmek isteyen Kaya'ya izin vermedi. Tartışma çıktı. Bodyguardlar Kaya'yı feci şekilde dövdü. Kanlar içinde kalan talihsiz adam, gözünü hastanede açtı. Burnunun kırıldığı anlaşıldı. Çift, balayını yarıda bırakıp, Ada'dan ayrıldı. 2 güvenlik görevlisinin tutukladığı belirtildi. KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, gerekli adımlarını atılacağını belirterek, olayın asla Kuzey Kıbrıs'ın doğasına uygun olmadığını söyledi.
Dünyaevine giren Faik Kaya, balayı için Kıbrıs'a giderken çok mutluydu.
Nesrin Kaya feci şekilde dövülen eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Dünyaevine giren Faik Kaya, balayı için Kıbrıs'a giderken çok mutluydu.
Nesrin Kaya feci şekilde dövülen eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor.
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