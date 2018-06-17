Son gaz dehşet!

Kadın sürücüye yardıma koşan adam, talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Olay önceki gün İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. İSKİ'de çalışan Yahya Macit (52), ünlü bir restoranın önündeki patlayan su borusunu tamir ediyordu. Kadın sürücü kendisinden yardım istedi. Restoranın otoparkına girmeye çalışan sürücüye geri manevra yapmasını söyleyen Macit, bu sırada otomobilin arkasına geçti. Aracın altında kaldı. Panikleyen kadın, fren yerine kaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, işçiyi 10 metre sürükledikten sonra, bir evine bahçesine çarparak durabildi. Evli ve 4 çocuk babası adam ağır yaralandı. Kadın sürücü ise şoka girdi. Macit, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
'HAKLARINI HELAL ETSİNLER'
Metehan Ofluoğlu " Bir müşterimiz sabah restorana kahvaltı yapmaya gelmişti. Az ileride İSKİ çalışması vardı. Normalde ana girişimiz kapalı olduğu için müşteriyi geri çekip diğer ters yönden sokacaktık. Orada çalışan İSKİ elemanı müşteriye yardımcı olmak için 'siz geri geri gelin ben size yardımcı olacağım' demişti. O arada çalışan kişi de arkasını dönerek aracın arkasına geçti. Sürücü kadına gelin diyordu. O sırda sürücü önce yavaş geliyordu. Sonra arabanın içinde bağrışma-çağrışma oldu. Araç birden hızlandı. İşçiyi altına alarak sürükledi. Biz adamı aracın altından çıkardık, yardım ettik. 'Çocuklarıma söyleyin haklarını helal etsinler' dedi. Bayramın ilk günü kötü bir gün geçirdik" diye konuştu.
'HAKLARINI HELAL ETSİNLER'
Metehan Ofluoğlu " Bir müşterimiz sabah restorana kahvaltı yapmaya gelmişti. Az ileride İSKİ çalışması vardı. Normalde ana girişimiz kapalı olduğu için müşteriyi geri çekip diğer ters yönden sokacaktık. Orada çalışan İSKİ elemanı müşteriye yardımcı olmak için 'siz geri geri gelin ben size yardımcı olacağım' demişti. O arada çalışan kişi de arkasını dönerek aracın arkasına geçti. Sürücü kadına gelin diyordu. O sırda sürücü önce yavaş geliyordu. Sonra arabanın içinde bağrışma-çağrışma oldu. Araç birden hızlandı. İşçiyi altına alarak sürükledi. Biz adamı aracın altından çıkardık, yardım ettik. 'Çocuklarıma söyleyin haklarını helal etsinler' dedi. Bayramın ilk günü kötü bir gün geçirdik" diye konuştu.
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