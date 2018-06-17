Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Hissedilen sıcaklık ise saatler geçtikçe artacak. Hissedilen sıcaklık saat 12.00'de 25, Saat 15.00'de 31, saat 18.00'de 36 derece olacak.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı geldi. İstanbul'da yağışların bugün saat 14.00'ye kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle: "Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli (15-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.