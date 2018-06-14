METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! BAYRAMDA HAVALAR NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Ramazan Bayramı için binlerce vatandaşı yollara dökülürken, kafalardaki en önemli konulardan birisi de ''Bayramda havalar nasıl olacak'' sorusu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre yağışlar ülke genelinde Arife Günü başlayarak bayramın 1'inci ve 2'nci günü tüm yurda yayılmış olacak. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, bayramda yağmur gözüktüğünü ve bayramdan sonra sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde çıkacağını belirtti. Şen, "Arife ve bayramın 1'inci günü yağmur beklenmiyor. Bayramın 2'nci günü akşamı Marmara Bölgesi'nde yağmur gözüküyor. Bayramın 2'nci ve 3'üncü günü kıyı kesimleri hariç yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar ortalamanın 3-4 derece yukarısında devam ediyor. Zaten şu anda mevsim normallerinin üzerinde. Bayramdan sonra sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcak bir seçim geçirebiliriz" dedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Muğla, Osmaniye, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Bingöl çevreleri, Antalya'nın kuzey ve batısının iç kesimleri, Burdur'un güney, Adana ve Mersin'in kuzey dağlık kesimleri ile Hatay'ın kıyı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.