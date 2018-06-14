Bilimsel araştırma için verici takılan leylek 2300 euro telefon faturası getirdi

Doğal yaşamı takip etmek adına araştırmacılar ve belgeselciler hayvanlara kamera yerleştirebiliyor veya GPS cihazını üzerlerine monte edebiliyor. Haberimize konu olan leylek de işte bu şekilde kullanılıyordu.





Polonyalı uzmanların Kajtek adını verdiği bir leyleğe GSM tabanlı bir verici taktı. Leyleklerin her dönem yaptıkları gibi Afrika'ya olan yolculuklarının izlenmesi adına kullanılan SIM kartlı verici, toplamda 52 günü ve 6 bin 154 kilometreyi kapsayan yolculuk boyunca kusursuz bir bilgi aktarımı sağlama amacındaydı.







LEYLEĞİN KAT ETTİĞİ YOL... SUDAN'DAN SONRA SİNYAL ARTIK YOK

Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Kajtek'in Polonya'dan başlayıp Ukrayna, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail ve son olarak Sudan'a giderken sinyal kesildi. Aylarca sinyal alınamayan cihazın başına ne geldiği ise telefon faturası gelince ortaya çıktı. 2 bin 300 euroyu bulan faturayı gören araştırmalar şaşkına döndü.

Sudan'a giren leyleğe bir şekilde ulaşıldığı, üzerindeki vericide yer alan SIM kartın çalındığı ve bu kartın kullanılmasıyla birlikte bu telefon faturası ortaya çıktı.