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'den uyarı! Bayramda plan yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü na ilişkin son tahminleri açıkladı. Tatil planı yapan milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda yağmur yağacak mı? Ramazan Bayramı'nda hava kaç derece olacak? gibi sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ramazan Bayramı'nda Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağışların gök gürültülü yağmurlu geçeceği belirtildi. Salı gününe kadar sürmesi beklenen yağışlara rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 11:17
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