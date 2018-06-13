İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağışların gök gürültülü yağmurlu geçeceği belirtildi. Salı gününe kadar sürmesi beklenen yağışlara rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji'den uyarı! Bayramda plan yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son tahminleri açıkladı. Tatil planı yapan milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda yağmur yağacak mı? Ramazan Bayramı'nda hava kaç derece olacak? gibi sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ramazan Bayramı'nda Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
Etiketler: Meteoroloji , İzmir , İstanbul , Hava durumu
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