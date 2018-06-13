Diyabetin çaresi kahvaltı!

AĞIZ kuruluğu, susama, sık idrara çıkma, bulanık görme yorgunluk... Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin belirtileri bu şikayetlerden oluşuyor. Giderek görülme sıklığı artan diyabet, ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geliyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları bu hastalığa zemin hazırlıyor. İhmal edilen, tedavi edilmeyen şeker hastalığı, cana kast ediyor. Çaresi ise sağlıklı beslenmekten geçiyor. Liv Hospital Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serpil Salman, sağlıklı bir kahvaltının Tip 2 diyabet hastalığını engellediğini söylüyor. Diyabet hastalarına yaşamı kolaylaştıracak önerilerde bulunuyor...
GENÇLER DE TEHLİKEDE
Toplumda hızla artan bir hastalık olan diyabet, dünyada yaklaşık 347 milyon kişide görülüyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde diyabet nedeni ile ölüm oranının yüzde 50 artacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde ise 20 yaş ve üzeri her 20 kişiden 3'ünde diyabet görülüyor. Diyabetli hastaların çoğu, rahatsızlıklarının farkında olmuyor. Bu hastalar, yüzde 50-80 oranında kalp damar hastalıkları nedeni ile hayatını kaybediyor. Yani diyabet, kalp sağlığını da olumsuz etkiliyor.
KAN ŞEKERİNİ DENGELER
Diyabet hastalarının kan şekerinin normal sınırlarda gitmesi için beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bu noktada Türk mutfağında önemli bir yeri bulunan kahvaltı, diyabetlilerin yardımına koşuyor. Özellikle şeker hastalarının bütün gece boyunca kan şekeri düşük seyrediyor. Sabah yapılan sağlıklı bir kahvaltı, bu değerleri normale çıkarıyor. Bu nedenle kahvaltı vücudun gece boyunca düşük giden kan şekerinin düzenlenmesi için olmazsa olmaz öğününü oluşturuyor.
PEYNİR, YUMURTA, CEVİZ
Ekmek, kahvaltının en önemli çeşidini oluşturuyor. Uzmanlar, beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar, yulaf, tam buğday unlu veya çok tahıllı ekmeklerin tercih edilmesi öneriliyor. Özellikle kahvaltıda ne kadar lif alınırsa, kan şekerinin yükselmesi o kadar engellenebiliyor. Kahvaltıda protein kaynağı olarak peynir ve yumurta, elzem yağ asitleri içeren yağlı tohumlardan ceviz, badem, fındık ve zeytin mutlaka tercih edilmesi gerekiyor. Hem vitamin- mineral ihtiyacını karşılamak, hem de lif miktarını arttırmak için bol yeşillik türleri ve meyve tüketmek de büyük önem taşıyor. Çay ve kahve, sohbetleri tatlandırıyor. Fakat taze meyve sularının yerine 1 avuç taze meyve tüketmek, daha sağlıklı kabul ediliyor.
TEDAVİ DOĞRU BESLENMEKTE
Diyabet hastalarının tedavi şeklini doğru beslenme oluşturuyor. Bu sebeple kahvaltı ile birlikte diğer öğünlere de önem vermek gerekiyor. Bunun için sağlıklı beslenmek ve uzun süre aç kalmamak gerekiyor. Genel olarak 3 ana öğün, 2-3 ara öğün şeklinde günde 5-6 kez beslenmek kan şekeri düzenlenmesini sağlıyor. Genelde ikinci saatte tokluk oluşuyor ve şeker düşmeye başlıyor. Bu nedenle ara öğünler olmazsa tedavi eksik kalıyor.
GENÇLER DE TEHLİKEDE
Toplumda hızla artan bir hastalık olan diyabet, dünyada yaklaşık 347 milyon kişide görülüyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde diyabet nedeni ile ölüm oranının yüzde 50 artacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde ise 20 yaş ve üzeri her 20 kişiden 3'ünde diyabet görülüyor. Diyabetli hastaların çoğu, rahatsızlıklarının farkında olmuyor. Bu hastalar, yüzde 50-80 oranında kalp damar hastalıkları nedeni ile hayatını kaybediyor. Yani diyabet, kalp sağlığını da olumsuz etkiliyor.
KAN ŞEKERİNİ DENGELER
Diyabet hastalarının kan şekerinin normal sınırlarda gitmesi için beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bu noktada Türk mutfağında önemli bir yeri bulunan kahvaltı, diyabetlilerin yardımına koşuyor. Özellikle şeker hastalarının bütün gece boyunca kan şekeri düşük seyrediyor. Sabah yapılan sağlıklı bir kahvaltı, bu değerleri normale çıkarıyor. Bu nedenle kahvaltı vücudun gece boyunca düşük giden kan şekerinin düzenlenmesi için olmazsa olmaz öğününü oluşturuyor.
PEYNİR, YUMURTA, CEVİZ
Ekmek, kahvaltının en önemli çeşidini oluşturuyor. Uzmanlar, beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar, yulaf, tam buğday unlu veya çok tahıllı ekmeklerin tercih edilmesi öneriliyor. Özellikle kahvaltıda ne kadar lif alınırsa, kan şekerinin yükselmesi o kadar engellenebiliyor. Kahvaltıda protein kaynağı olarak peynir ve yumurta, elzem yağ asitleri içeren yağlı tohumlardan ceviz, badem, fındık ve zeytin mutlaka tercih edilmesi gerekiyor. Hem vitamin- mineral ihtiyacını karşılamak, hem de lif miktarını arttırmak için bol yeşillik türleri ve meyve tüketmek de büyük önem taşıyor. Çay ve kahve, sohbetleri tatlandırıyor. Fakat taze meyve sularının yerine 1 avuç taze meyve tüketmek, daha sağlıklı kabul ediliyor.
TEDAVİ DOĞRU BESLENMEKTE
Diyabet hastalarının tedavi şeklini doğru beslenme oluşturuyor. Bu sebeple kahvaltı ile birlikte diğer öğünlere de önem vermek gerekiyor. Bunun için sağlıklı beslenmek ve uzun süre aç kalmamak gerekiyor. Genel olarak 3 ana öğün, 2-3 ara öğün şeklinde günde 5-6 kez beslenmek kan şekeri düzenlenmesini sağlıyor. Genelde ikinci saatte tokluk oluşuyor ve şeker düşmeye başlıyor. Bu nedenle ara öğünler olmazsa tedavi eksik kalıyor.
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