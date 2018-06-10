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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Benim babam bambaşka
  2. Hayat baba eliyle başlar

O hep moda

, u bıraktı. Ancak modanın onu bırakmaya niyeti yok. Hala birçok markanın vazgeçilmezi...

O hep moda
2018'de bazı yakışıklı babalar adını yine modayla birleştirdi. Hele bazı isimler var ki, onları sadece giyim kuşamlarına verdikleri önemle değil, kendilerine ait çıkarttıkları koleksiyonlarla da tanıyoruz. Bu erkeklerin bir diğer özelliği de ünlüler dünyasındaki en stil 'baba' olmaları... un yakışıklı starı , Victoria ile evliliğinden olan 4 çocuğuna da örnek bir baba... Dünyaya adını sadece yaptığı sporla değil, çıkarttığı parfüm ve giyim koleksiyonlarıyla da duyurmayı başardı.


SPOR TARZI
Spor kıyafetleri, şehir hayatına en iyi yansıtanlardan biri, kuşkusuz hep David Beckham oluyor.


KLASİK TARZI
Klasik ve country tarz da Beckham için çok önemli.


COUNTRY TARZI
Beckham, 4 oğlu için de idol. Özellikle Broklyn, "Beckham gibi bir babaya sahip olduğumuz için çok şanslıyız"
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