‘Çaktırmadan’ estetik

Yoksa siz hala güzellik sektörünün sadece kadınlara hizmet verdiğini mi düşünüyorsunuz? Aksine; her geçen gün daha çok erkek estetik kliniklerin kapısını çalıyor! Beden ve yüz orantısına dikkat eden erkeklerin sayısı arttıkça, iyi ve genç bir görünüm için estetik operasyonların faydalarından yararlanan erkeklerin sayısı da gittikçe çoğalıyor… Ve daha çok erkek iyi, yakışıklı, fit görünmek için çözümü estetik müdahalelerde buluyor. Peki en çok ne istiyorlar? Yanıtı çok net: kendilerini daha erkeksi gösterecek sivri bir çene, çekici bir yüz için belirgin elmacık kemikleri, incelmek, çizgilerden kurtulmak veya sarkmaları kontrol altına almak. Durum böyle olunca estetiksel kaygıları Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mustafa Karataş'tan öğrendik.
TEK SEANSLA GENÇLİK: Dr. Karataş "NewThermage CPT yöntemi özellikle yüz, göz kapağı bölgesindeki sarkma ve cilt fazlalığının azaltılmasında etkili" diyor. İşlem 45 dakika sürüyor. Hiçbir kızarıklık olmadan sosyal yaşama dönüş yaşanıyor ve sonuçlar birden değil yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
COOLMINI İLE GIDINIZA VEDA EDİN: Çene altındaki fazlalıkları kim ister ki? Son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmeler bu bölgede oluşan sarkma, gıdıda ameliyatsız olarak, CoolMini cihazlarıyla tedavisine olanak sağlıyor. Vücut yağlarını dondurarak azaltan ve seneler içinde etkinliği kanıtlanmış olan CoolSculpting CoolMini özellikle gıdı bölgesi için tasarlandı, artık çene altı yağlarında da kullanılabiliyor. CoolMini de aynı CoolSculpting gibi etki ediyor.. Uygulama yapılan bölgedeki yağ hücreleri herhangi bir kesi yapılmadan soğutularak donduruluyor. Donarak ölen yağ hücreleri ise vücut tarafından metabolize edilerek vücuttan atılıyor. İşlem sırasında derinin üst tabakası herhangi bir zarar görmediği için de iyileşme süreci tamamen ağrısız ve son derece çabuk oluyor.
LOKAL FAZLALIKLAR İÇİN: Kilo verdiğiniz halde bir türlü kurtulamadığınız lokal fazlalıkları hedef alan Zeltiq sistemi, farklı bir mekanizmayla çalışıyor. Dr. Mustafa Karataş, Zeltiq'in nasıl işlediğini şöyle anlatıyor: "Zeltiq denilen, aslında 'Coolsculpting' yani dondurarak şekil vermedir. Özel jel pedle korunan cilt, vakumlu bir kapsülün içine çekiliyor ve uygulama boyunca sistem iki kat cilt arasında kalan yağ hücrelerini donduruyor. Uygulama esnasında hasta ilk üç-dört dakika sadece vakumun etkisiyle bir sızlama hissediyor. Fizyolojik olarak cilt altı yağ dokusunu artı dörtle eksi dört arasında değişen ısılarda soğutmak, donma etkisi yaratıyor. Bu, yağ hücrelerinde programlanmış hücre ölümünü başlatıyor. İşlem sonrası jel pedlerle korunan ciltte hafif bir kızarma dışında iz kalmıyor. 45-60 dakikalık bir işlem olan Zeltiq, tek seans uygulanıyor ve böylece yağ doku hücrelerinin sıfır dereceye kadar dondurulması sağlanıyor. 14'ncü günde hastalar uygulanan bölgedeki küçülmeyi gözlemeye başlıyor, ikinci ve üçüncü aylarda net etki görülüyor. Bu bölgedeki yüzde 30-40 oranında yağ hücresi donarak ölüyor ve karaciğer & lenf sistemi yoluyla vücuttan atılıyor.
TEK SEANSLA GENÇLİK: Dr. Karataş "NewThermage CPT yöntemi özellikle yüz, göz kapağı bölgesindeki sarkma ve cilt fazlalığının azaltılmasında etkili" diyor. İşlem 45 dakika sürüyor. Hiçbir kızarıklık olmadan sosyal yaşama dönüş yaşanıyor ve sonuçlar birden değil yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
COOLMINI İLE GIDINIZA VEDA EDİN: Çene altındaki fazlalıkları kim ister ki? Son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmeler bu bölgede oluşan sarkma, gıdıda ameliyatsız olarak, CoolMini cihazlarıyla tedavisine olanak sağlıyor. Vücut yağlarını dondurarak azaltan ve seneler içinde etkinliği kanıtlanmış olan CoolSculpting CoolMini özellikle gıdı bölgesi için tasarlandı, artık çene altı yağlarında da kullanılabiliyor. CoolMini de aynı CoolSculpting gibi etki ediyor.. Uygulama yapılan bölgedeki yağ hücreleri herhangi bir kesi yapılmadan soğutularak donduruluyor. Donarak ölen yağ hücreleri ise vücut tarafından metabolize edilerek vücuttan atılıyor. İşlem sırasında derinin üst tabakası herhangi bir zarar görmediği için de iyileşme süreci tamamen ağrısız ve son derece çabuk oluyor.
LOKAL FAZLALIKLAR İÇİN: Kilo verdiğiniz halde bir türlü kurtulamadığınız lokal fazlalıkları hedef alan Zeltiq sistemi, farklı bir mekanizmayla çalışıyor. Dr. Mustafa Karataş, Zeltiq'in nasıl işlediğini şöyle anlatıyor: "Zeltiq denilen, aslında 'Coolsculpting' yani dondurarak şekil vermedir. Özel jel pedle korunan cilt, vakumlu bir kapsülün içine çekiliyor ve uygulama boyunca sistem iki kat cilt arasında kalan yağ hücrelerini donduruyor. Uygulama esnasında hasta ilk üç-dört dakika sadece vakumun etkisiyle bir sızlama hissediyor. Fizyolojik olarak cilt altı yağ dokusunu artı dörtle eksi dört arasında değişen ısılarda soğutmak, donma etkisi yaratıyor. Bu, yağ hücrelerinde programlanmış hücre ölümünü başlatıyor. İşlem sonrası jel pedlerle korunan ciltte hafif bir kızarma dışında iz kalmıyor. 45-60 dakikalık bir işlem olan Zeltiq, tek seans uygulanıyor ve böylece yağ doku hücrelerinin sıfır dereceye kadar dondurulması sağlanıyor. 14'ncü günde hastalar uygulanan bölgedeki küçülmeyi gözlemeye başlıyor, ikinci ve üçüncü aylarda net etki görülüyor. Bu bölgedeki yüzde 30-40 oranında yağ hücresi donarak ölüyor ve karaciğer & lenf sistemi yoluyla vücuttan atılıyor.
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