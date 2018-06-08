Resimli Cuma mesajları 2018 galerisi sizler için haberimizde derledik. Cuma günü müslümanlar için, haftanın en önemli günü sayılır. Sevgili Peygamberimiz: "Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Adem Aleyhisselam o gün yaratıldı. O gün cennete girdirildi, o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet Cumadan başka bir günde kopmayacaktır." "Cuma gününün içinde öyle bir saat vardır ki Allah duaları kabul eder." buyurmuştur. Ramazan ayının son cumasında sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Cuma mesajları haberimizde. Cumanın önemi anlatan resimli Cuma mesajları içinden seçtiklerinize de Facebook, Twitter, Instagram hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. İşte kısa, en yeni Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları ...
Resimli cuma mesajları 2018! En güzel cuma mesajları 2018! 8 Haziran 2018 resimli cuma mesajları
İslamiyet için kutsal kabul edilen bir cuma daha geldi çattı. 2018 yılındaki Ramazan ayının son cuması 8 Haziran 2018 Cuma gününe denk geldi. Milyonlarca Müslüman birbirinin cumasını kutlamak için en güzel cuma mesajları, resimli cuma mesajları aramalarını yapmaya başladı...
Etiketler: cuma mesajları , hayırlı cumalar
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