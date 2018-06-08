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Bel fıtığına ozon tedavisiyle çözüm

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Bel fıtığına ozon tedavisiyle çözüm

Adrenalini yüksek sporlarla uğraşıyorum. Kaslı vücudum var ve yakışıklıyım. Ancak eşimle 4 aydır evli olmamıza rağmen 2-3 kere beraber olduk. Benim erkekliğimle ilgili sorun yok. Eşime ne desem de doktora götürsem?

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 08:07
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