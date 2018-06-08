Bel fıtığına ozon tedavisiyle çözüm

Adrenalini yüksek sporlarla uğraşıyorum. Kaslı vücudum var ve yakışıklıyım. Ancak eşimle 4 aydır evli olmamıza rağmen 2-3 kere beraber olduk. Benim erkekliğimle ilgili sorun yok. Eşime ne desem de doktora götürsem?