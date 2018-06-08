Adrenalini yüksek sporlarla uğraşıyorum. Kaslı vücudum var ve yakışıklıyım. Ancak eşimle 4 aydır evli olmamıza rağmen 2-3 kere beraber olduk. Benim erkekliğimle ilgili sorun yok. Eşime ne desem de doktora götürsem?
Bel fıtığına ozon tedavisiyle çözüm
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
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