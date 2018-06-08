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  2. Öfke kontrolü irade eğitimi ile mümkün

-- kemik erimesine deva

Kemik erimesi, yaş ilerledikçe kendini gösteriyor. Dr. Ünver hastalığı önlemenin yollarını anlatıyor: Somon balığı, ve tüketin. En az 20 dakika güneşlenin. dan uzak durun

Balık-süt-yumurta kemik erimesine deva
Yaşın ilerlemesine bağlı olarak kemik kütlesi azalıyor ve kemik erimesi (osteoporoz) hastalığı karşımıza çıkıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. N. İrfan Ünver, kemik erimesiyle ilgili önemli bilgiler veriyor:
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