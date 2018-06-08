Balık-süt-yumurta kemik erimesine deva

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak kemik kütlesi azalıyor ve kemik erimesi (osteoporoz) hastalığı karşımıza çıkıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. N. İrfan Ünver, kemik erimesiyle ilgili önemli bilgiler veriyor: