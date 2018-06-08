Yaşın ilerlemesine bağlı olarak kemik kütlesi azalıyor ve kemik erimesi (osteoporoz) hastalığı karşımıza çıkıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. N. İrfan Ünver, kemik erimesiyle ilgili önemli bilgiler veriyor:
Balık-süt-yumurta kemik erimesine deva
Kemik erimesi, yaş ilerledikçe kendini gösteriyor. Dr. Ünver hastalığı önlemenin yollarını anlatıyor: Somon balığı, süt ve yumurta tüketin. En az 20 dakika güneşlenin. Sigaradan uzak durun
- 08 Haziran 2018, Cuma
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