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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
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Meydan Muharebesi

’da minibüs ve otobüs hattı sahipleri güzergah yüzünden etti. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Tarafları polis ekipleri ayırdı...

Adana Meydan Muharebesi
Minibüs ve otobüs hattı sahipleri güzergah yüzünden birbirine girdi. Araya polisi girdi, tarafları sakinleştirdi. dün 'da meydana geldi. Kent içi yolcu taşımacılığı yapan Yeşilevler Kooperatifi üyesi minibüsçülerle, halk otobüsü üyeleri güzergah yüzünden tartıştı. Her iki tarafında kendi yakınlarını çağırmasıyla yaklaşık 200 kişi taş ve sopalarla kavga etti. Bölgeye polis sevk edildi. Ekipler, tarafları ayırdı. Olayda çok sayıda insan yaralandı. Bazı otobüs ve minibüslerde zarar gördü. Bir görgü tanığı "Acımadan saldırdırlar" diye konuştu. Emniyet güçleri, geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

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