Kanser savar karpuz

Lezzeti ve ferahlatıcı etkisiyle karpuz ağızları tatlandırıyor. Sağlık açısından da önemli faydaları bulunan karpuzun yüzde 92'si sudan oluşuyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, karpuzun içeriğindeki yüksek şeker oranı nedeniyle 2 dilimi aşmaması gerektiğini söylüyor. Bu mucizevi meyvenin faydalarını şöyle sıralıyor:
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR: Sinir sistemini destekler. Hafızayı güçlendirir.
TANSİYONU DENGELER: Potasyum içeriği ile tansiyonu düşürüyor. Kalp krizi ve damar tıkanıklığı riskini azaltıyor.
KANSERDEN KORUR: Güçlü antioksidan deposu olan karpuz, bağışıklığı güçlendiriyor. Kanser oluşumunu engelliyor.
KALP DOSTU: Kötü kolesterolü düşürüp kalbi koruyor. Böbrek fonksiyonlarını düzenliyor.
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR: Sinir sistemini destekler. Hafızayı güçlendirir.
TANSİYONU DENGELER: Potasyum içeriği ile tansiyonu düşürüyor. Kalp krizi ve damar tıkanıklığı riskini azaltıyor.
KANSERDEN KORUR: Güçlü antioksidan deposu olan karpuz, bağışıklığı güçlendiriyor. Kanser oluşumunu engelliyor.
KALP DOSTU: Kötü kolesterolü düşürüp kalbi koruyor. Böbrek fonksiyonlarını düzenliyor.
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