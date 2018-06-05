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İMSAKİYE RAMAZAN
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desteği keseceği telefonları açıkladı

Popüler mesajlaşma uygulaması , önümüzdeki günlerde bazı lara sunduğu desteğini çekmeye hazırlanıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil, fişini çekmeye hazırlandığı akıllı cihazlar ile gündemde.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 10:37
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