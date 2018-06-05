Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki günlerde bazı akıllı cihazlara sunduğu desteğini çekmeye hazırlanıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil, fişini çekmeye hazırlandığı akıllı cihazlar ile gündemde.
WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı
Etiketler: WhatsApp , Windows Phone , Android , akıllı cihaz
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