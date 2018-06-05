Kocaeli'nde başka kadınlarla evlilik dışı birliktelik yaşadığı, mal varlığını kötü yönettiği, aileye ait taşınmazları sattığı ve ailesiyle ilgilenmediği belirtilen şahıs hakkında vesayet (kısıtlama) kararı alınması için eşi ve oğlu tarafından dava açıldı.
Anne ve oğuldan babaya şok dava
Aileye ait mal varlığını kötü yöneterek başka bir kadınla yaşayan kişi hakkında eşi ve oğlu vesayet davası açtı.
Etiketler: Sulh Hukuk Mahkemesi , Kocaeli
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