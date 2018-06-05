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İMSAKİYE RAMAZAN
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Anne ve oğuldan babaya şok dava

Aileye ait mal varlığını kötü yöneterek başka bir kadınla yaşayan kişi hakkında eşi ve oğlu vesayet davası açtı.

'nde başka kadınlarla evlilik dışı birliktelik yaşadığı, mal varlığını kötü yönettiği, aileye ait taşınmazları sattığı ve ailesiyle ilgilenmediği belirtilen şahıs hakkında vesayet (kısıtlama) kararı alınması için eşi ve oğlu tarafından dava açıldı.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 08:05
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