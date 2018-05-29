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Reflüsü olanlar Ramazan ayına dikkat

Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Reflüsü olanlar Ramazan ayına dikkat

Nafiz Bey, 56 yaşındayım. 3 ay önce kalp pili taktılar. Oruç tutmaya korkuyorum. Kimseye bir şey soramıyorum. Ne önerirsiniz?

  • 29 Mayıs 2018, Salı 12:16
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