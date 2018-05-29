Nafiz Bey, 56 yaşındayım. 3 ay önce kalp pili taktılar. Oruç tutmaya korkuyorum. Kimseye bir şey soramıyorum. Ne önerirsiniz?
Reflüsü olanlar Ramazan ayına dikkat
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
- Sağlıklı orucun sırrı hurma
- Hıçkırık kanser habercisi
- Böylesini görmediniz! İşte taşımacılıkta gelinen son nokta...
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