Oruç tuttuğumuzda ağız temizliğine ne kadar önem verirsek verelim, bazı durumlarda ağız kokusunu engellemeyi sağlayamayız. Ancak Saraçoğlu'nun önerdiği, ağız kokusunu anında kesen karışım tarifi ile bu durum artık şikâyetiniz olmaktan çıkacak.
İşte oruçluyken, ağız kokusunu anında giderecek olan, İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği karışım tarifi.
Oruçluyken ağız kokusu nasıl önlenir? İşte o mucizevi kür
Oruç tuttuğumuzda ağız temizliğine ne kadar önem verirsek verelim, bazı durumlarda ağız kokusunu engellemeyi sağlayamayız. Ancak Saraçoğlu'nun önerdiği, ağız kokusunu anında kesen karışım tarifi ile bu durum artık şikâyetiniz olmaktan çıkacak.
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