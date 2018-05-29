Oruç kalbi güçlendirir

Ramazan ayı, bu yıl da sıcak yaz günlerine denk geldi. 17 saatlik oruç süresi nedeniyle halsizlik, yorgunluk, sıvı kaybı, baş ağrısı gibi şikayetler kendini gösterdi. Uzun süre aç ve susuz kalmak, en çok kalp, tansiyon, şeker gibi kronik hastalığı bulunanları etkiledi. Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Baran, oruç ve kalp sağlığına ilişkin herkesi bilgilendirdi. "Oruç, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kalbi korur" dedi. Şu bilgileri verdi...
TANSİYONU DENGELER
Sıcak ve uzun yaz günlerinde oruç tutmak, sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor. Aşırı sıvı kaybı, kan basıncını düşüyor. Bayılma, kalp spazmı veya kalp yetersizliği görülüyor. Kalp hastalarının Ramazan ayında mutlaka doktor kontrollerini yaptırmaları ve doktorlarının onayları ile oruç tutmaları gerekiyor. Bu durumda kalp hastaları, rahat bir oruç geçiriyor. Hatta tansiyon hastalarında, ilaçlarına devam etmek koşulu ile oruç tutmak; kan basıncında rahatlamaya ve kilo kaybına yol açıyor. Ancak ileri derecede kalp yetmezliği olan hastaların kesinlikle oruç tutmaması gerekiyor. Son 6 ay içerisinde kalp krizi geçiren hastalar, son 6 ay içerisinde stent takılmış veya koroner bypass ameliyatı olmuş hastaların oruç tutması önerilmiyor.
2 LİTRE SU İÇİN...
Ramazan ayının yaz dönemine rastlaması ile hem sıcaklık hem de oruç tutulan sürenin uzun olması kalp hastalarında beslenmenin önemini artırıyor. Sıcak havanın yol açtığı sıvı kaybı, vücutta birtakım rahatsızlıklara neden oluyor. Bu nedenle iftar ve sahur arasında mutlaka 2 litreye yakın su içmek gerekiyor. Yine kalp hastalarının iftar ve sahurda ağır ve fazla yemek yenmemesi öneriliyor. Kimi hasta uzun süren açlığın etkisi ile iftarda ağır ve aşırı yerken kimisi ise oruç sırasında açlığa dayanabilmek için sahurda çok yemek yiyor. Halbuki ağır bir yemek birçok kalp hastalığını tetikliyor.
NOHUT, MERCİMEK YİYİN
Gerek sağlıklı kişilerin gerekse kalp hastalarının rahat bir oruç geçirebilmesi için iftar ve sahurda lifli ve sindirimi uzun süren gıdaları tercih etmesi öneriliyor. Lifli, proteinden zengin sebze ve meyveden oluşan öğünler uzun süreli sindirime uğrarken; tokluk hissinin de uzun süreli olmasını sağlıyor. Karbonhidrat içeren şekerli unlu gıdalar ise çabuk acıkmaya neden oluyor. Bu nedenle börek, çörek, baklava, makarna, kurabiye, reçel yerine sebze, fasulye, bezelye, nohut, mercimek gibi gıdaların yenilmesi öneriliyor.
SAHURSUZ OLMAZ
Sahura kalkmak, uzun süren oruçta vücudun dinç kalmasına yardımcı oluyor. Oruç sırasında mide ve bağırsaklar çalışmadığından kalbe binen yük de azalıyor. Bu durum, kalbi koruyor. Hatta stabil kalp hastalıkların seyrinde iyileşmeler bile sağlıyor. Oruç iyi kolesterol (HDL) düzeylerini artırırken, kötü kolesterol (LDL) düzeylerini dengeliyor. Yine kalori alınımının kısıtlanması ile diyabet ve damar sertliği gelişimini azaltıyor. Kalp hastalarının mutlaka doktorlarına muayene olması öneriliyor.
TANSİYONU DENGELER
Sıcak ve uzun yaz günlerinde oruç tutmak, sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor. Aşırı sıvı kaybı, kan basıncını düşüyor. Bayılma, kalp spazmı veya kalp yetersizliği görülüyor. Kalp hastalarının Ramazan ayında mutlaka doktor kontrollerini yaptırmaları ve doktorlarının onayları ile oruç tutmaları gerekiyor. Bu durumda kalp hastaları, rahat bir oruç geçiriyor. Hatta tansiyon hastalarında, ilaçlarına devam etmek koşulu ile oruç tutmak; kan basıncında rahatlamaya ve kilo kaybına yol açıyor. Ancak ileri derecede kalp yetmezliği olan hastaların kesinlikle oruç tutmaması gerekiyor. Son 6 ay içerisinde kalp krizi geçiren hastalar, son 6 ay içerisinde stent takılmış veya koroner bypass ameliyatı olmuş hastaların oruç tutması önerilmiyor.
2 LİTRE SU İÇİN...
Ramazan ayının yaz dönemine rastlaması ile hem sıcaklık hem de oruç tutulan sürenin uzun olması kalp hastalarında beslenmenin önemini artırıyor. Sıcak havanın yol açtığı sıvı kaybı, vücutta birtakım rahatsızlıklara neden oluyor. Bu nedenle iftar ve sahur arasında mutlaka 2 litreye yakın su içmek gerekiyor. Yine kalp hastalarının iftar ve sahurda ağır ve fazla yemek yenmemesi öneriliyor. Kimi hasta uzun süren açlığın etkisi ile iftarda ağır ve aşırı yerken kimisi ise oruç sırasında açlığa dayanabilmek için sahurda çok yemek yiyor. Halbuki ağır bir yemek birçok kalp hastalığını tetikliyor.
NOHUT, MERCİMEK YİYİN
Gerek sağlıklı kişilerin gerekse kalp hastalarının rahat bir oruç geçirebilmesi için iftar ve sahurda lifli ve sindirimi uzun süren gıdaları tercih etmesi öneriliyor. Lifli, proteinden zengin sebze ve meyveden oluşan öğünler uzun süreli sindirime uğrarken; tokluk hissinin de uzun süreli olmasını sağlıyor. Karbonhidrat içeren şekerli unlu gıdalar ise çabuk acıkmaya neden oluyor. Bu nedenle börek, çörek, baklava, makarna, kurabiye, reçel yerine sebze, fasulye, bezelye, nohut, mercimek gibi gıdaların yenilmesi öneriliyor.
SAHURSUZ OLMAZ
Sahura kalkmak, uzun süren oruçta vücudun dinç kalmasına yardımcı oluyor. Oruç sırasında mide ve bağırsaklar çalışmadığından kalbe binen yük de azalıyor. Bu durum, kalbi koruyor. Hatta stabil kalp hastalıkların seyrinde iyileşmeler bile sağlıyor. Oruç iyi kolesterol (HDL) düzeylerini artırırken, kötü kolesterol (LDL) düzeylerini dengeliyor. Yine kalori alınımının kısıtlanması ile diyabet ve damar sertliği gelişimini azaltıyor. Kalp hastalarının mutlaka doktorlarına muayene olması öneriliyor.
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