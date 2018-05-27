Kansersavar avokado

Yanlış beslenme alışkanlıkları, stres ve çevresel kirlilik vücudun asit alkali dengesini bozuyor. Bu durum hastalıklara davetiye çıkarıyor. Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, avokadonun faydalarına değiniyor. Buna göre avokado, kanserden koruyor. Sindirimi düzenliyor. Kalp sağlığını destekliyor. Dyt. Özcan vitamin deposu avokado salatası tarifini sizlerle paylaşıyor...
Malzemeler:
1 adet olgunlaşmış avokado
1 adet kırmızı soğan
2 adet yeşil soğan
Yarım demet roka
Zeytinyağı ve limon 1 yemek kaşığı elma sirkesi
Hazırlanışı:
Avokado, kırmızı ve yeşil soğanlar da ince ince doğranıp yarım demet rokayla avokadoya eklenir. Limon, zeytinyağı ile karıştırılır. İsteğe göre servis edilir.
Malzemeler:
1 adet olgunlaşmış avokado
1 adet kırmızı soğan
2 adet yeşil soğan
Yarım demet roka
Zeytinyağı ve limon 1 yemek kaşığı elma sirkesi
Hazırlanışı:
Avokado, kırmızı ve yeşil soğanlar da ince ince doğranıp yarım demet rokayla avokadoya eklenir. Limon, zeytinyağı ile karıştırılır. İsteğe göre servis edilir.
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