Sahursuz oruç kalbi vurur

11 ayın sultanı Ramazan'ın yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte oruç tutulan süre 16 saati geçiyor. Bu ayı sağlıklı geçirmenin yolu ise doğru beslenmeden geçiyor. Diyet Uzmanı Dilem İrkin, Ramazan'da öğün sayısının azalmasıyla birlikte metabolizmanın yavaşladığına dikkat çekiyor. İrkin, Ramazan'ın sağlıklı geçmesi için önemli bilgiler veriyor:
Krize neden olabilir
Ramazan ayında en çok yapılan hataların başında sahura kalkmamak geliyor. Oruç tutanların, mutlaka sahura kalkmaları gerekiyor. Aç kalınan süre çok uzun olduğu için sadece iftar yemeğiyle oruç tutanlar gün içinde çok zorlanıyor. Bu nedenle ani tansiyon, şeker düşmesi ve kalp krizi gibi risklerle karşı karşıya kalınabiliyor.
Yağlı gıdalar mide spazmına yol açar
İftarda yağlı, hamur işi, kızarma türü yiyeceklerin tüketilmesi kesinlikle önerilmiyor. Bu ağır yiyeceklerin yenmesi, iftarda kalp spazmlarının yaşanmasına, tansiyonun yükselmesine, baş dönmesine, tansiyon düşmesine ve mide spazmına yol açabiliyor.
Yemekten 2 saat sonra meyve yiyin
Orucu açma zamanı geldiğinde, yemekleri hızlı bir şekilde tüketip, masadan kalkmamak gerekiyor. Bütün gün boş kalan mide, tıka basa yenilen yemeklerle doluyor ve hazımsızlık şikayetleri ortaya çıkıyor. Orucunuzu hafif bir çorbayla açıp, çorbadan yarım saat sonra yemeğe devam etmek büyük önem taşıyor. Ana yemeği yerken, ekmek ve yoğurt da tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Meyveyi ise ana yemekten 1-2 saat sonra yemek hazmı kolaylaştırıyor.
Esmer ekmek, şekeri dengeler
Sahurda beyaz peynir ve kepekli ekmek tüketilmesi öneriliyor. Çünkü esmer ekmek, kan şekerini dengede tutup, tok kalmaya yardımcı oluyor. Sahurda 4-5 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 tane ceviz, bir bardak süt tüketmek de ekmek kadar etkili oluyor.
Domates kabızlığı önler
Sahurda ayrıca domates ve salatalık tüketmek kabızlığı önlüyor. Yumurta ise tokluk hissini arttırıyor. Sahurda kızartmalardan uzak durup, bol bol su içmeye özen gösterilmesi gerekiyor. Akşam yemeği ve sahurda, ağır hamur işlerinden kaçınılması önem taşıyor. Ayrıca iftardan 1-2 saat sonra, imkanınız varsa, hafif tempolu bir yürüyüş, bol su içmek ve meyve tüketmek de kabızlık sorunu ortadan kaldırıyor.
Krize neden olabilir
Ramazan ayında en çok yapılan hataların başında sahura kalkmamak geliyor. Oruç tutanların, mutlaka sahura kalkmaları gerekiyor. Aç kalınan süre çok uzun olduğu için sadece iftar yemeğiyle oruç tutanlar gün içinde çok zorlanıyor. Bu nedenle ani tansiyon, şeker düşmesi ve kalp krizi gibi risklerle karşı karşıya kalınabiliyor.
Yağlı gıdalar mide spazmına yol açar
İftarda yağlı, hamur işi, kızarma türü yiyeceklerin tüketilmesi kesinlikle önerilmiyor. Bu ağır yiyeceklerin yenmesi, iftarda kalp spazmlarının yaşanmasına, tansiyonun yükselmesine, baş dönmesine, tansiyon düşmesine ve mide spazmına yol açabiliyor.
Yemekten 2 saat sonra meyve yiyin
Orucu açma zamanı geldiğinde, yemekleri hızlı bir şekilde tüketip, masadan kalkmamak gerekiyor. Bütün gün boş kalan mide, tıka basa yenilen yemeklerle doluyor ve hazımsızlık şikayetleri ortaya çıkıyor. Orucunuzu hafif bir çorbayla açıp, çorbadan yarım saat sonra yemeğe devam etmek büyük önem taşıyor. Ana yemeği yerken, ekmek ve yoğurt da tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Meyveyi ise ana yemekten 1-2 saat sonra yemek hazmı kolaylaştırıyor.
Esmer ekmek, şekeri dengeler
Sahurda beyaz peynir ve kepekli ekmek tüketilmesi öneriliyor. Çünkü esmer ekmek, kan şekerini dengede tutup, tok kalmaya yardımcı oluyor. Sahurda 4-5 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 tane ceviz, bir bardak süt tüketmek de ekmek kadar etkili oluyor.
Domates kabızlığı önler
Sahurda ayrıca domates ve salatalık tüketmek kabızlığı önlüyor. Yumurta ise tokluk hissini arttırıyor. Sahurda kızartmalardan uzak durup, bol bol su içmeye özen gösterilmesi gerekiyor. Akşam yemeği ve sahurda, ağır hamur işlerinden kaçınılması önem taşıyor. Ayrıca iftardan 1-2 saat sonra, imkanınız varsa, hafif tempolu bir yürüyüş, bol su içmek ve meyve tüketmek de kabızlık sorunu ortadan kaldırıyor.
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