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Sağlığını !

Sağlığını dondurma!
Diyetisyen Hilal Mercan herkesin severek tükettiği yla ilgili uyardı. "Gerçek dondurma süt, salep ve şekerden oluşmaktadır. Gözden kaçan en büyük yanlış külahıdır. 1 dilim ekmeğe eşdeğer gelmektedir. Dondurmaların mutlaka pastörize sütten yapılmış olması gerekir. Güvenilir olmayan yerlerden dondurma alınmamalıdır" açıklamasını yaptı.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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