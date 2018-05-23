Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. İstanbul'u etkisi altına alan kara bulutlar etkisini bugünde göstermeye devam edecek. Haftasonu kuvvetli sağanak yağışlar İstanbul'da etkili olacak. Yurt genelinde ise doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul hava durumu için saatlik tahmin.

METEOROLOJİ'DEN GENEL UYARI

Yurdumuzun doğu bölgelerinde önümüzdeki 1 hafta boyunca her gün genellikle öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır) Cuma (25.05.2018) gününe kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.