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hafta sonu için uyardı! İşte 'da

rüzgarlı serin bir havaya uyandı. Bugün yağmur yağacak mı? nasıl olacak? İşte tarafından yapılan son değerlendirmeler: MMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için haftasonu uyarısı yapıldı. Son bir haftadır parçalı bulutlu havanın etkisinde kalan İstanbullular güneşli hava için müjdeli haber beklerken kötü haber geldi. İşte İstanbul hava durumu

Meteoroloji hafta sonu için uyardı! İşte İstanbulda hava durumu

'den yeni tahminleri geldi. 'u etkisi altına alan kara bulutlar etkisini bugünde göstermeye devam edecek. Haftasonu kuvvetli lar İstanbul'da etkili olacak. Yurt genelinde ise doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul hava durumu için saatlik tahmin.

METEOROLOJİ'DEN GENEL UYARI
Yurdumuzun doğu bölgelerinde önümüzdeki 1 hafta boyunca her gün genellikle öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 'in iç kesimleri ile 'nun kuzeydoğusunda (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır) Cuma (25.05.2018) gününe kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 09:39
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