;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yemek kart ve çekleri kullanılmaya devam edecek mi?

sürücüsünü tehdit eden taksiciler gözaltına alındı

İstanbul 'ta bir sürücüsünün önünü keserek tehdit ettikleri iddia edilen 2 taksici gözaltına alındı.

İstanbuldaki bu skandala 2 gözaltı

'ta bir AVM önünde meydana gelen olayda bazı taksicilerin aracının geçişine izin vermeyerek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edilmişti. O anlar UBER yolcuları tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşteki ifadeleri ve kamera görüntülerinden yola çıkarak Ş.K ve İ.B. isimli ticari taksi sürücülerini gözaltına aldı. 2 taksici hakkında tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından ifadeleri alınarak yasal süreç başlatıldı.

Etiketler: ,
  • 22 Mayıs 2018, Salı 16:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar