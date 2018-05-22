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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Şişkinlik kalbi vuruyor!

Çare da

Vitamin deposu , cinsel gücü arttırıyor. kalitesini yükselterek kısırlık tedavisine destek oluyor...

Çare karpuzda
SICAK havalarda insanın içini serinleten , tıp çevrelerinde "Mucize meyve" olarak tanımlanıyor. C vitamini ve potasyum deposu olan karpuz, kan dolaşımını hızlandırıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırıyor. kalitesini de yükselten karpuz, bu özelliği sayesinde bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisini destekliyor. Karpuzun sağlığa yararları şöyle özetleniyor:

Kemikleri güçlendirir.
Cildi gençleştirir.
Kilo vermeye yardım eder.
Böbrekleri çalıştırır.
Kas ağrılarını dindirir.
İdrar söktürür.
Kanı temizler.
Sindirimi düzenler.
Vücutta biriken iltihabı yok eder.
Kanser riskini düşürür.
Hafızayı güçlendirir.
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