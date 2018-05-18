Oruç kanserden korur

11 ayın sultanı Ramazan, şifa dağıtıyor. Oruç tutmak, fiziksel ve zihinsel sağlığımıza büyük ölçüde katkıda bulunuyor. Vücudumuzun dinlenmesini ve disipline girmesini sağlıyor. Hücre yenilenmesini arttıran oruç, çok sayıda hastalıktan koruyor. Sindirimle zaman harcamayan vücudumuz, öğrenme, algılama ve hafıza yeteneğine odaklanıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, sağlıklı kişiler için oruç tutmanın faydalarını şöyle açıklıyor:
ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRIR
Oruç tutarken uzaklaştığımız fiziksel istekler, beynimizin yapılan işlere yoğunlaşmasını sağlıyor. Gereksiz aktivitelerle uğraşmayan vücut, algılama ve öğrenmeye odaklanarak hafızamızın daha iyi çalışmasına katkıda bulunuyor. Sınav öncesinde öğrencilere hafif kahvaltı önerilmesinin nedeni de mide doluyken beyindeki kan dolaşımının minimuma inmesi olarak açıklanıyor.
GENÇLİK İKSİRİ
Birçok hastalıkta kilit rol oynayan kandaki lipit ve kolesterol düzeyi, düzensiz beslenmeye bağlı olarak vücudumuza zarar veriyor. Damar duvarları kolesterol parçacıkları ile kaplanarak kan dolaşımını bozuyor ve bu da hastalıklara davetiye çıkarıyor. Hücre yenilenmesini aksatan ve dokuların onarımını geciktiren bu durum, yaşlanma sürecini önemli ölçüde arttırıyor. Ramazan ayında oruç tutanlarda kandaki lipit ve kolesterol düzeyi azaldığı için damarlar kendini tamir ediyor. Oruç sayesinde damarlar temizleniyor ve kan dolaşımı artıyor. Oruç, hücrelerin yenilenmesini sağladığı için bedenimizi ve zihnimizi daha sağlıklı hale getiriyor ve yaşlanmayı büyük ölçüde geciktiriyor.
ORGANLARI DİNLENDİRİYOR
Metabolizma, gün içerisinde tüketilen gıdaları hazmetmekle uğraştığı için vücudumuzun savunma ve bağışıklık sistemi zayıflıyor. Oruç sırasında sindirim sistemi dinlenerek kendini yeniliyor. Özellikle durmaksızın çalışan karaciğerin dinlenmesine olanak sağlayan oruç, hastalıklara karşı direnç sağlıyor.
KANSERİ ENGELLİYOR
Kanser vakası, vücudun herhangi bir yerinde birkaç anarşik hücrenin başkaldırması ile başlıyor. Ancak bu faaliyet, bazen bedenin kendi dokusu gibi bir görüntü vererek savunma sistemini yanıltabiliyor. Eğer beden sürekli metabolizma faaliyetleri ile uğraşıyorsa, neler olup bittiğini anlayamayabiliyor. Oruçlu kişide ise organizma kendini kontrol etmeye vakit buluyor ve böyle faaliyetlere anında müdahale ediyor. Böylece kanser oluşumu başlangıç noktasında engellenmiş oluyor.
ŞEKER VE BÖBREK HASTALARI DİKKAT
Oruç tutmanın sağlıklı insanlar için geçerli olduğunu belirten Dr. Mehmet Yavuz, orucun zararlı olabileceği durumları şöyle özetliyor:
Felç geçirmiş ve felç riski taşıyanlar
Diyabet (şeker) hastaları
Aktif mide ülseri olanlar
Böbrek yetmezliği yaşayanlar
Parkinson,
Alzheimer ve sara hastaları
Gün içinde sürekli ilaç kullanması gereken hastalar...
ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRIR
Oruç tutarken uzaklaştığımız fiziksel istekler, beynimizin yapılan işlere yoğunlaşmasını sağlıyor. Gereksiz aktivitelerle uğraşmayan vücut, algılama ve öğrenmeye odaklanarak hafızamızın daha iyi çalışmasına katkıda bulunuyor. Sınav öncesinde öğrencilere hafif kahvaltı önerilmesinin nedeni de mide doluyken beyindeki kan dolaşımının minimuma inmesi olarak açıklanıyor.
GENÇLİK İKSİRİ
Birçok hastalıkta kilit rol oynayan kandaki lipit ve kolesterol düzeyi, düzensiz beslenmeye bağlı olarak vücudumuza zarar veriyor. Damar duvarları kolesterol parçacıkları ile kaplanarak kan dolaşımını bozuyor ve bu da hastalıklara davetiye çıkarıyor. Hücre yenilenmesini aksatan ve dokuların onarımını geciktiren bu durum, yaşlanma sürecini önemli ölçüde arttırıyor. Ramazan ayında oruç tutanlarda kandaki lipit ve kolesterol düzeyi azaldığı için damarlar kendini tamir ediyor. Oruç sayesinde damarlar temizleniyor ve kan dolaşımı artıyor. Oruç, hücrelerin yenilenmesini sağladığı için bedenimizi ve zihnimizi daha sağlıklı hale getiriyor ve yaşlanmayı büyük ölçüde geciktiriyor.
ORGANLARI DİNLENDİRİYOR
Metabolizma, gün içerisinde tüketilen gıdaları hazmetmekle uğraştığı için vücudumuzun savunma ve bağışıklık sistemi zayıflıyor. Oruç sırasında sindirim sistemi dinlenerek kendini yeniliyor. Özellikle durmaksızın çalışan karaciğerin dinlenmesine olanak sağlayan oruç, hastalıklara karşı direnç sağlıyor.
KANSERİ ENGELLİYOR
Kanser vakası, vücudun herhangi bir yerinde birkaç anarşik hücrenin başkaldırması ile başlıyor. Ancak bu faaliyet, bazen bedenin kendi dokusu gibi bir görüntü vererek savunma sistemini yanıltabiliyor. Eğer beden sürekli metabolizma faaliyetleri ile uğraşıyorsa, neler olup bittiğini anlayamayabiliyor. Oruçlu kişide ise organizma kendini kontrol etmeye vakit buluyor ve böyle faaliyetlere anında müdahale ediyor. Böylece kanser oluşumu başlangıç noktasında engellenmiş oluyor.
ŞEKER VE BÖBREK HASTALARI DİKKAT
Oruç tutmanın sağlıklı insanlar için geçerli olduğunu belirten Dr. Mehmet Yavuz, orucun zararlı olabileceği durumları şöyle özetliyor:
Felç geçirmiş ve felç riski taşıyanlar
Diyabet (şeker) hastaları
Aktif mide ülseri olanlar
Böbrek yetmezliği yaşayanlar
Parkinson,
Alzheimer ve sara hastaları
Gün içinde sürekli ilaç kullanması gereken hastalar...
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