Enerji deposu hurma

Ramazan ayında akıllara gelen ilk besin şüphesiz hurma oluyor. Marketlerde, pazar tezgahlarında yerini alan hurma, iftar sofralarında baş köşede bulunuyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, hurmanın günde 3 taneden fazla yenmemesini söylüyor.Bu mucizevi besinin vücuda olan faydalarını şöyle sıralıyor...
Lifli içeriği ile bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı bitirir.
Antioksidan içeriği ile hücre yenilenmesini sağlar.
Magnezyum minerali ile kas ağrılarını azaltır, krampları önler.
Potasyum içeriği ile tansiyonu dengeler. Damar tıkanıklığı riskini azaltır.
Kan hücrelerinde hemoglobin sentezini artırır. Kansızlığı bitirir.
Oruç sırasında sık görülen halsizlik ve yorgunluğu alır.
C vitamini ile mikropları öldürür. Hastalıklardan korur.
Kalsiyum ile kemik erimesini önler.
Lifli içeriği ile bağırsakları çalıştırır. Kabızlığı bitirir.
Antioksidan içeriği ile hücre yenilenmesini sağlar.
Magnezyum minerali ile kas ağrılarını azaltır, krampları önler.
Potasyum içeriği ile tansiyonu dengeler. Damar tıkanıklığı riskini azaltır.
Kan hücrelerinde hemoglobin sentezini artırır. Kansızlığı bitirir.
Oruç sırasında sık görülen halsizlik ve yorgunluğu alır.
C vitamini ile mikropları öldürür. Hastalıklardan korur.
Kalsiyum ile kemik erimesini önler.
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