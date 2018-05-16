YAĞLI YİYECEKLER

Sahurda tüketilmemesi gerekenlerin başında; tüm kızartmalar, yağ oranı yüksek yiyecekler ve hamur işleri… Yağlı yiyecekler, gün içinde susuzluğunuzu arttıracaktır. Ayrıca mide rahatsızlıklarına ve kilo problemine yol açarlar. Bu nedenle tüm kızartmalar, pizza, börek, açma ve pilav gibi yiyecekler kesinlikle tüketilmemelidir.