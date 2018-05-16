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da ve da hangi besinler tüketilmeli? İşte o besinler

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman oruç tutmaya başladı. En çok konuşulan konulardan biri de hangi besinler tok tutar? da ne yenilir? Sahurda hangi besinler yenilmez? Oruç tutarken susamamak için ne yapmalı? gibi soruları sormaya başladı. İşte tok tutan ve susatmayan gıdalar...

YAĞLI YİYECEKLER
da tüketilmemesi gerekenlerin başında; tüm kızartmalar, yağ oranı yüksek yiyecekler ve hamur işleri… Yağlı yiyecekler, gün içinde susuzluğunuzu arttıracaktır. Ayrıca mide rahatsızlıklarına ve kilo problemine yol açarlar. Bu nedenle tüm kızartmalar, pizza, börek, açma ve pilav gibi yiyecekler kesinlikle tüketilmemelidir.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 10:33
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