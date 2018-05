İslam dini için önemli günlerin bir tanesi de Ramazan ayı başlangıç gecesidir. Şaban ayının ardından Kadir gecesini de içinde bulunduran Ramazan ayında amel defterleri yeniden yazılır, bu yıl doğacak ve ölecek kişilerin isimleri belirlenir ve bu ayda da herkesin rızkı tertip olunur. Bu bol bereketli ve mübarek ayı dua ve zikir ile geçirmek oldukça önemlidir. Ramazan ayı gecesi yapılan duaların kabul olacağı pek çok ayet-i kerim ve hadis-i şerifte belirtilmiştir. Peki Razaman ayında çekilecek zikir ve tesbihler nelerdir? İşte Ramazan ayı için önemli bilgiler...

RAMAZAN AYINDA OKUNACAK OLAN TESBİHLER:

100 Defa 1-10 gün arası : Ya Erhamerrahimin ( Ey iman edenlerin en merhametlisi)

100 Defa 11-20gün arası : Ya Gaffarez Zünüb ( Ey günahları bağışlayan)

100 Defa 21-30 gün arası : Ya Atikarrikab ( Ey iyileri koruyan)

NAMAZDAN SONRA NEDEN TESBİH ÇEKİLİR?

Namaz Tesbihlerin 33 adet çekilmesinin elbette bir çok sırları vardır. Ancak kaynaklarda bu sırların ne olduğuna dair açık bir malumata rastlayamadık. Bu sayının o sırlar için bir şifre anahtarı olmasının bilinmesi, o sırların bilinmesi anlamına gelmez.



Bununla beraber, bu konuda bir iki noktaya işaret etmek mümkündür:



a. Bu üç tesbihin (Subhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber) ortak paydasını teşkil eden "Allah" lafza-i celaldir. Bu ismin ebced değeri 66 olup 2x33'tür. Bu açıdan 33 sayısı, bir ism-i azam olan lafza-i celalin riyazi makamına uygun olmakla o mertebelerdeki bazı feyizlere mazhar olmak mümkündür.



b. "Subhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber" kelimelerinin toplam ebced değeri 627 olup 19x33'tür. Bu tevafuk da "tesbih, tahmid, tekbir"den ibaret olan namaz tesbihlerinin 33'er defa olmasının uygun olduğuna işaret ede bir şifre olarak görülmektedir.



c. Namaz tesbihatı, namazlardaki birer çekirdek hükmündedir. Beş vakit farz namazların rekat sayısı 17'dir. Namazların sonunda yapılacak tesbihlerin de bu sayı ile ilişkisi vardır. Çünkü, 1'den 33'e kadarki sayıların toplamı 561'dir ki, 33x17'dir. Demek 33 sayısı, aynı zamanda günlük beş vakit farz namazların 17 rekatını da içine aldığı için önem arz etmektedir.



d. Tesbih, tahmid ve tekbirden her birisinin -külli manada- 33'er mertebesi vardır. Şuurumuz ermezse bile, tesbihatı 33'er defa tekrarlamakla icmali de olsa onların 33 mertebelerindeki feyizlere mazhar olunabilir. Bu şekilde tesbihat yapanlardan bazıları bilfiil, bazıları bi'n-niye, bazıları bil-kuvve bu sırlara mazhar olmaya namzettir.



Not: Tesbihatın mertebelerini görmek için Bediüzzaman hazretlerinin "et-Tefekkürü'l-imaniyu'r-refi'" ve Arapça 29. Lema adlı eserine bakılabilir..

Ramazan ayı müddettince aşağıdaki zikirlerin yapılmasını tavsiye edilir:

Cuma günleri: 1000 defa "Allah Allah" dye tesbih çekilir.

Cumartesi günleri: 1000 defa "La İlahe İllallah "kelime-i tevhidi çekilir.

Pazar Günleri: 1000 defa "Ya hayyü ya kayyüm" diye tesbih çekilir.

Pazartesi Günleri: 1000 defa "la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym" denmelidir.

Salı günleri: 100 defa Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlüh"Salavatı çekilir.

Çarşamba Günü: Bin defa(1000) "Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh" istiğfarını çekmelidir.

Perşembe günü: 1000 defa (Bin) "Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym."

Bir haftalık dua ve zikirler adet sayısına göre ramazan boyunca devam edilirse çok büyük derecelere ulaşılır.Allah inidinde has ve makbul bir kul olunur.Nas inidinde ise sevimli bir varlık olursun.Bu zikirlerini fazilati Hadis-i Şeriflerle bildirilmiştir.

Bu vird, buvazifeyi ramazandan sonra ki günlerde ve haftalarda devam etmek aynı sevabı kazandırır.Bunları okumaya devam ettiğinde hal ve durumunda bir yükselme göreceksin dir.İnşalllahü..Taela!…En fazilettli zikir çeşitleri bunlardır.