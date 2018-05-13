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Sanal okeydeki büyük tehlike

Kader B. isimli şahıs online okey programında Hüseyin K. isimli şahısla tanıştı. Hüseyin K. genç kadının fotoğrafları üzerinde oynamalar yaparak kadını tehdit etti. Kader B., şahıstan şikayetçi olurken Hüseyin K.'ya 10 yıl hapis cezası istemli dava açıldı.

Sanal okeydeki büyük tehlike

İnternet üzerinden online okey oyunu oynarken tanıştığı adam, 23 yaşındaki Kader B.'nin hayatını altüst etti. İstanbul'da yaşayan genç kadının şikâyeti üzerine açılan davanın dosyasında yer alan iddialara göre, olay şöyle yaşandı:

  • 13 Mayıs 2018, Pazar 10:07
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