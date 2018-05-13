Sanal okeydeki büyük tehlike

İnternet üzerinden online okey oyunu oynarken tanıştığı adam, 23 yaşındaki Kader B.'nin hayatını altüst etti. İstanbul'da yaşayan genç kadının şikâyeti üzerine açılan davanın dosyasında yer alan iddialara göre, olay şöyle yaşandı:
İnternet üzerinden online okey oyunu oynarken tanıştığı adam, 23 yaşındaki Kader B.'nin hayatını altüst etti. İstanbul'da yaşayan genç kadının şikâyeti üzerine açılan davanın dosyasında yer alan iddialara göre, olay şöyle yaşandı:
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