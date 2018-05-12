Ramazan ayında ağız kokusunu önlemenin yolları

RAMAZAN AYINDA AĞIZ KOKUSU NASIL ENGELLENİR?

Çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelebilen ağız kokusunu Ramazan ayında gidermek, diğer aylara göre gidermekten daha zordur. Çünkü oruç tutmaya niyetlenen kişiler, ağız kokusunu gidermeye yarayan şeker/sakız gibi yardımcı ürünleri tüketemez ve diş fırçalama çözümüne gidemezler. Dolayısıyla kötü nefesi engellemek için oruca niyetlenmeden önce ve sonra ne gibi çözümlere gidileceğini bilmek ve uygulamak gereklidir.

YEMEKTEN 1 SAAT SONRA DİŞLER FIRÇALANMALIDIR

Ramazan ayında beslenme düzeni, sahur ve iftar olmak üzere, 2'ye iner. Diğer aylarda olduğu gibi her öğünden sonra diş fırçalaması yapmak, Ramazan ayında da geçerlidir. Özellikle sahurdan sonra dişleri fırçalayıp uyumak, ağız kokusunun oluşmasını önlemede büyük ölçüde fayda sağlar. Bunun dışında diş çürümelerini de engellemede yardımcı olur.

BUNLARDAN UZAK DURUN

Oruç tutan çoğu insan, özellikle, iftar yemeğinden sonra çay içmeyi iple çeker. Birçok evde iftar sofrası hazırlandığı esnada çay da demlenmiş olur. Ancak çay, çok fazla tüketildiğinde ağız kokusunun oluşmasına sebebiyet verir. Bunun dışında kahve ve baharatlı yiyecekler de kötü nefes oluşmasında etkilidir. Dolayısıyla bu gibi yiyecek ve içeceklerin tüketimini azaltmak, ağız kokusunu önlemede büyük bir fayda sağlar.

ARAYÜZ FIRÇASI VE DİŞ İPİ KULLANIMI

Dişler fırçalanırken yüzeysel olarak bir fırçalama yapılmaktadır. Ne kadar derinlere inmiş gibi gelse de fırçalanan taraf, hep, dişlerin yüzey kısımları olmuştur. Dolayısıyla dişlerin arayüzlerinde yemek artıkları kalır. Kalan yemek artıkları da dişlerde hastalıkların oluşmasına ve ağız kokusunun meydana gelmesinde etkin bir rol oynar. Bu sebeple dişleri fırçalamadan önce, diş ipi ile dişlerde kalan yemek artıklarını temizlemek ve arayüz fırçası ile de dişleri fırçalamak gereklidir.