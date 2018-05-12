Vücut her gün içeriden ve dışarıdan pek çok toksine maruz kalıyor. Normal metabolik faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan toksinlerin yanı sıra, dışarıdan alınan toksinler de sağlığı tehdit ediyor. Hücrelerin işlevini bozan bu toksinler, kalp damar hastalıklarına, karaciğer ve böbrek hasarlarıyla birlikte demansa yol açıyor. Prof. Dr. Osman Erk, detoks ile ilgili her şeyi sizler için sıralıyor...
Sağlığın renkli yolu: detoks
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, vücutta biriken toksinlerin kalp, karaciğer ve böbreklere zarar verdiğini söyledi. Detoks etkili sebze ve meyvelerin tüketilmesini önerdi
Etiketler: İstanbul Üniversitesi , Osman Erk , kan , lif , oruç , detoks , Diyet , sağlıklı beslenme , lif , doğal beslenme
- 12 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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