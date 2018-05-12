;
Yol Durumu
  1. Sıcak havalar kalbi yorar
  2. Son durak mahkeme

Sağlığın renkli yolu:

Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , vücutta biriken toksinlerin kalp, karaciğer ve böbreklere zarar verdiğini söyledi. etkili sebze ve meyvelerin tüketilmesini önerdi

Sağlığın renkli yolu: detoks
Vücut her gün içeriden ve dışarıdan pek çok toksine maruz kalıyor. Normal metabolik faaliyetlerin sonucunda ortaya çı toksinlerin yanı sıra, dışarıdan alınan toksinler de sağlığı tehdit ediyor. Hücrelerin işlevini bozan bu toksinler, kalp damar hastalıklarına, karaciğer ve böbrek hasarlarıyla birlikte demansa yol açıyor. Prof. Dr. Osman Erk, ile ilgili her şeyi sizler için sıralıyor...
Etiketler: , , , , , , , , ,
  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar