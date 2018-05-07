Mutluluğun meyvesi

Doğal afrodizyaklar arasında zeytin öne çıkıyor. Yeşil zeytinin erkeklerde, siyahının ise kadınlarda cinsel gücünü artırdığını söyleyen uzmanlar, diğer yararlarını şöyle anlatıyor:
Zeytinin kalp sağlığını koruma, kilo vermeye yardımcı olma, cilt ve saç sağlığını koruma gibi birçok faydası var. Ancak aşırıya kaçmamalı.
Uygun miktarda tükettiğinizde hafızayı güçlendirir.
Zeytinin kalp sağlığını koruduğu yapılan araştırmalarla da desteklenmiştir.
Kolesterolü düşüren zeytin aynı zamanda damar tıkanıklığına da engel olur.
İçerisindeki A vitamin ile yaşlılık hastalığı olan kataraktı önler, gözleri besler.
Ülser ve gastritten korur. Kolon kanseri riskini azaltır.
Zeytinin kalp sağlığını koruma, kilo vermeye yardımcı olma, cilt ve saç sağlığını koruma gibi birçok faydası var. Ancak aşırıya kaçmamalı.
Uygun miktarda tükettiğinizde hafızayı güçlendirir.
Zeytinin kalp sağlığını koruduğu yapılan araştırmalarla da desteklenmiştir.
Kolesterolü düşüren zeytin aynı zamanda damar tıkanıklığına da engel olur.
İçerisindeki A vitamin ile yaşlılık hastalığı olan kataraktı önler, gözleri besler.
Ülser ve gastritten korur. Kolon kanseri riskini azaltır.
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