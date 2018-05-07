Ezberbozan açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, yine gündem yarattı. Botoks yaptıran kadınlara kelle paça içmelerini tavsiye etti. Karatay, dün Elazığ'da bir panele katıldı. Dengeli, sağlıklı ve doğal yiyeceklerin yenilmesi gerektiğini anlatan ünlü doktor, "Kelle paça için kardeşim. İçerisinde her şey var. Maalesef çocuklar ve gençler bilmiyorlar. Çünkü anneler bunu çocuklarına vermedi, tattırmadı. Çünkü küçümsendi. Kemik ağrılarına iyi gelir, bağışıklığa iyi gelir. En güçlü kolejendir. Şimdi gidip kadınlar botoks yaptırıyorlar, en güzel kolejen, botoks kelle paçada vardır. Kemik suyu önemlidir. Her türlü kemik suyunu kaynatıp, onun içine limon sıkarak, kaya tuzu kullanarak sabahları içilebilir" dedi. Ünlü doktor sözlerine şöyle devam etti: "Turp yerseniz turp gibi olursunuz. Probiyotik ömrü uzatır. Fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz, ama kavurulmamış olanı. Şimdi memleketimizde üretilen tütün ise şekere banılıyor. Früktoz insanda bağımlılık yapıyor. Sigara kensinlikle almayalım, onun yerine fındık fıstık yiyelim, zeytin yiyelim."
Botoks yerine kelle paça
Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez estetik sektörüne el attı. Yine şaşırttı: Botoks yerine kelle paça İçin
Etiketler: Canan Karatay , Botoks
- 07 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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