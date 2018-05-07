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yerine kelle paça

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. , bu kez estetik sektörüne el attı. Yine şaşırttı: yerine kelle paça İçin

Botoks yerine kelle paça
Ezberbozan açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, yine gündem yarattı. yaptıran kadınlara kelle paça içmelerini tavsiye etti. Karatay, dün Elazığ'da bir panele katıldı. Dengeli, sağlıklı ve doğal yiyeceklerin yenilmesi gerektiğini anlatan ünlü doktor, "Kelle paça için kardeşim. İçerisinde her şey var. Maalesef çocuklar ve gençler bilmiyorlar. Çünkü anneler bunu çocuklarına vermedi, tattırmadı. Çünkü küçümsendi. Kemik ağrılarına iyi gelir, bağışıklığa iyi gelir. En güçlü kolejendir. Şimdi gidip kadınlar botoks yaptırıyorlar, en güzel kolejen, botoks kelle paçada vardır. Kemik suyu önemlidir. Her türlü kemik suyunu kaynatıp, onun içine limon sıkarak, kaya tuzu kullanarak sabahları içilebilir" dedi. Ünlü doktor sözlerine şöyle devam etti: "Turp yerseniz turp gibi olursunuz. Probiyotik ömrü uzatır. Fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz, ama kavurulmamış olanı. Şimdi memleketimizde üretilen tütün ise şekere banılıyor. Früktoz insanda bağımlılık yapıyor. Sigara kensinlikle almayalım, onun yerine fındık fıstık yiyelim, zeytin yiyelim."
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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