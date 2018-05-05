Kanser kaşıntıyla geliyor

SİNİR SİSTEMİ
Sinir lifleri ve beyin hücrelerinde meydana gelen hasar deride kızarıklık olmadan kaşıntıya neden oluyor. Bazen MS (Multiple Skleroz) ve beyin tümörü de kaşıntı oluşturabiliyor. Felç veya inmede de kaşıntı gelişebiliyor.
BÖBREK HASTALI KLARI
Kronik böbrek hastalığı ve diyaliz olgularının yüzde 90'ında kaşıntı gelişiyor. Bu hastalarda deri kuruluğu ile birlikte kalsiyum, magnezyum ve fosfor dengesi bozuluyor. Kan üre düzeyindeki artış, kaşıntının nedenlerinden birini oluşturuyor.
DERİ HASTALI KLARI
Çocukluk döneminde başlayan ve yıllarca süren atopik egzama kaşıntılı, tekrarlayan bir deri hastalığı özelliği taşıyor. Alerjenler, deterjanlar, mantar hastalıkları ve uyuz kaşıntıya neden oluyor.
TİROİT HASTALI KLARI
Tiroit antikorları kaşıyı tetikliyor. İster hipertiroidi ister hipotiroidi olsun, tiroit hastalıklarının tedavi edilmesi ile olguların çoğunda belirgin iyileşme sağlanıyor.
PSİKİYATRİK NEDENLER
Kaşıntı birden fazla psikiyatrik hastalıkla birlikte görülüyor. Kronik kaşıntılı hastaların yüzde 70'inde demans, şizofreni, depresif hastalık ve davranış bozuklukları gibi hastalıklar gözleniyor.
KULLANILAN İLAÇLAR
Hipertansiyon, kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların yanı sıra bazı antidepresanlar da kaşıntıya neden olabiliyor.
En sinsi hastalıklar bile ufak tefek belirtilerle işaret veriyor. Çoğu zaman insanı çileden çıkartıcı bir hal alan kaşıntı, böcek ya da sivrisinek ısırığından kaynaklanmıyorsa bir hastalık belirtisi özelliği taşıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Sedat Akdeniz, "Kaşıntının yeri ve eşlik eden bulgular kaşıntının nedeni ile ilgili önemli ipuçları verebilir. Kaşıntıyla başvuran hastayı ayrıntılı değerlendirmek gerekir. Kaşıntının zamanı oldukça önemlidir" uyarısında bulunuyor. Ciltte kaşıntıyla belirti veren 9 hastalıkla ilgili sizleri bilgilendiriyor...
DİYABET
Diyabet hastalarının önemli bir kısmında kaşıntı görülüyor. Çünkü deriyi kurutan diyabet kaşıntıya neden oluyor. Kan şeker düzeylerinin normal sınırlara gelmesi ile kaşıntı azalıyor ya da kayboluyor. Tekrarlayan ve tedaviye dirençli mantar enfeksiyonlarında diyabetin araştırılması gerekiyor.
KANSER
Bazı kan hastalıklarının ilk bulgularını kaşıntı oluşturuyor. Kanser ile ilişkili kaşıntı tedaviye dirençli oluyor. Erişkin dönemdeki egzamalar löseminin başlangıç bulguları olabiliyor.
KARACİĞER HASTALIKLARI
Karaciğer hastalıkları, safra kesesi tıkanıklığı, siroz, hepatit ve pankreas hastalıkları kaşıntıya neden olabiliyor. Kronik karaciğer hastalıklarında kaşıntı yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Karaciğer hastalıklarına bağlı gelişen kaşıntılar, en çok sırt bölgesinde görülüyor. Kaşıntının şiddeti gündüz, daha fazla olurken, kış aylarında artıyor. Kaşıntı giderici ilaçlar da etkili olamıyor. Kolestatik karaciğer hastalığında ise kaşıntı akşam saatlerinde en üst seviyeye ulaşıyor. El içi ve ayak tabanında kaşıntı temel bulgu olup, bazen tüm vücutta yaygın görülebiliyor.
Sinir lifleri ve beyin hücrelerinde meydana gelen hasar deride kızarıklık olmadan kaşıntıya neden oluyor. Bazen MS (Multiple Skleroz) ve beyin tümörü de kaşıntı oluşturabiliyor. Felç veya inmede de kaşıntı gelişebiliyor.
BÖBREK HASTALI KLARI
Kronik böbrek hastalığı ve diyaliz olgularının yüzde 90'ında kaşıntı gelişiyor. Bu hastalarda deri kuruluğu ile birlikte kalsiyum, magnezyum ve fosfor dengesi bozuluyor. Kan üre düzeyindeki artış, kaşıntının nedenlerinden birini oluşturuyor.
DERİ HASTALI KLARI
Çocukluk döneminde başlayan ve yıllarca süren atopik egzama kaşıntılı, tekrarlayan bir deri hastalığı özelliği taşıyor. Alerjenler, deterjanlar, mantar hastalıkları ve uyuz kaşıntıya neden oluyor.
TİROİT HASTALI KLARI
Tiroit antikorları kaşıyı tetikliyor. İster hipertiroidi ister hipotiroidi olsun, tiroit hastalıklarının tedavi edilmesi ile olguların çoğunda belirgin iyileşme sağlanıyor.
PSİKİYATRİK NEDENLER
Kaşıntı birden fazla psikiyatrik hastalıkla birlikte görülüyor. Kronik kaşıntılı hastaların yüzde 70'inde demans, şizofreni, depresif hastalık ve davranış bozuklukları gibi hastalıklar gözleniyor.
KULLANILAN İLAÇLAR
Hipertansiyon, kalp ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların yanı sıra bazı antidepresanlar da kaşıntıya neden olabiliyor.
En sinsi hastalıklar bile ufak tefek belirtilerle işaret veriyor. Çoğu zaman insanı çileden çıkartıcı bir hal alan kaşıntı, böcek ya da sivrisinek ısırığından kaynaklanmıyorsa bir hastalık belirtisi özelliği taşıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Sedat Akdeniz, "Kaşıntının yeri ve eşlik eden bulgular kaşıntının nedeni ile ilgili önemli ipuçları verebilir. Kaşıntıyla başvuran hastayı ayrıntılı değerlendirmek gerekir. Kaşıntının zamanı oldukça önemlidir" uyarısında bulunuyor. Ciltte kaşıntıyla belirti veren 9 hastalıkla ilgili sizleri bilgilendiriyor...
DİYABET
Diyabet hastalarının önemli bir kısmında kaşıntı görülüyor. Çünkü deriyi kurutan diyabet kaşıntıya neden oluyor. Kan şeker düzeylerinin normal sınırlara gelmesi ile kaşıntı azalıyor ya da kayboluyor. Tekrarlayan ve tedaviye dirençli mantar enfeksiyonlarında diyabetin araştırılması gerekiyor.
KANSER
Bazı kan hastalıklarının ilk bulgularını kaşıntı oluşturuyor. Kanser ile ilişkili kaşıntı tedaviye dirençli oluyor. Erişkin dönemdeki egzamalar löseminin başlangıç bulguları olabiliyor.
KARACİĞER HASTALIKLARI
Karaciğer hastalıkları, safra kesesi tıkanıklığı, siroz, hepatit ve pankreas hastalıkları kaşıntıya neden olabiliyor. Kronik karaciğer hastalıklarında kaşıntı yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Karaciğer hastalıklarına bağlı gelişen kaşıntılar, en çok sırt bölgesinde görülüyor. Kaşıntının şiddeti gündüz, daha fazla olurken, kış aylarında artıyor. Kaşıntı giderici ilaçlar da etkili olamıyor. Kolestatik karaciğer hastalığında ise kaşıntı akşam saatlerinde en üst seviyeye ulaşıyor. El içi ve ayak tabanında kaşıntı temel bulgu olup, bazen tüm vücutta yaygın görülebiliyor.
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